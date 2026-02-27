В настоящее время FIFA оценивает возможности создания совместной региональной заявки Латвии, а также Польши, Украины, Литвы, Эстонии и Северных стран на проведение чемпионата мира по футболу в 2038 году, сообщили в Министерстве экономики (МЭ).

В министерстве отметили, что с учётом того, что последние крупные турниры всё чаще организуются в формате сотрудничества нескольких государств, сейчас рассматривается возможность подготовки общей региональной заявки стран Балтии, Польши, Украины и Северных стран.

Также в МЭ сообщили, что в понедельник, 2 марта, планируется пригласить министров экономики указанных стран на совместную дистанционную встречу, чтобы обсудить возможную модель сотрудничества и предварительные условия для формирования региональной кандидатуры на 2038 год.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии с практикой организаторов FIFA отборочный процесс начинается примерно за восемь лет до проведения турнира. Предварительно ожидается, что процесс подачи заявок на проведение чемпионата мира по футболу 2038 года может стартовать около 2030 года, когда FIFA официально объявит процедуру выдвижения кандидатов и установит детальные критерии и сроки.

Как правило, требования предусматривают наличие стадионов определённой вместимости. Для чемпионата мира с участием 48 команд требуется несколько стадионов примерно на 40 000 зрительских мест, а для полуфиналов и финала — стадионы вместимостью от 60 000 до 80 000 мест, отмечают в МЭ.