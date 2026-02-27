Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это было весело!» Выдворенный из Латвии гражданин России собрал людей в Таллине и дал интервью 2 3441

Политика
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это было весело!» Выдворенный из Латвии гражданин России собрал людей в Таллине и дал интервью

Задержанный полицией прямо перед началом лекции в Риге специалист по Северной Корее с российским паспортом Андрей Ланьков собрал людей на выступление в Таллине и высказался в интервью эстонскому ресурсу.

"Они (в Латвии) испугались человека с российским паспортом, хотя я въехал по-австраллийскому (у Ланькова кроме российского есть и гражданство Австралии - прим.). Испугались человека, который говорит о Северной Корее в таком достаточно спокойном стиле. Скорее всего, из моих выступлений вырезали несколько кусков, представив меня сторонником Северной Кореи. Для меня немножко странно, что этот эпизод получил привлек такое большое внимание, а я его не считаю значительным", - отметил Ланьков в интервью Postimees, подчеркнув, что ему нравится Латвия.

"Мне нравится Латвия, в принципе, в юности я там часто бывал. Мне нравятся люди, нравится архитектура, вообще, Латвия приятное место. Но все делают глупости. Тем более, сегодня ситуация напряженная, и на месте латвийского правительства я бы тоже наверняка боялся", - высказался Ланьков.

@ruspostimeesee

Корееведа Ланькова депортировали из Латвии, на следующий день он выступил в Таллинне перед огромной аудиторией👀

♬ оригинальный звук - Rus.Postimees

"Латышская эмиграционная служба учла мою просьбу, депортировав меня в Эстонию. Они были абсолютно доброжелательны, все было очень мило, я бы сказал, даже весело! Они выполняли приказ, я это вполне понимал, никакой обиды и озлобления на этих мужчин женщин у меня не было, и мы, кстати, провели веселый вечер", - отметил Ланьков.

Как сообщал bb.lv, эксперта по Северной Корее Андрея Ланькова депортировали из Латвии в Эстонию, где он уже на следующий день выступил в Таллинне перед огромной аудиторией.

Изначально Ланьков должен был выступить в Риге с лекцией про Северную Корею, однако на мероприятие в отель Park Inn by Radisson пришли сотрудники муниципальной полиции и пограничной охраны. Вскоре ученого увезли в миграционную службу.

Читайте: У Кремля нет выхода? Россия готова выплатить репарации Украине

Читайте нас также:
#интервью #Латвия #Северная Корея #дипломатия #депортация #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
8
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    Не в почете Австралия у местных псевдолатышей-был бы гражданина России паспорт Израиля,то лично бы вся крипта присутствовала на лекции,проявив знатный интерес к Северной Корее😀😀😀А букет подарил бы от всех лично тезка российского раввина из синагоги Хабад США по фамилии Клейнберг.

    18
    8
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    Говорят ,что эстонцы -это тормоза. Тормоза -это латышские крипто евреи,ведь каждый второй там точно дурак,как и говорил старый раввин из Гуляй поля в фильме про Махно.Это ж так опозорить Латвию на всю Балтии...Нет в Эстонии,видимо,друзей Израиля при власти,поэтому страну свою они и не позорят как это делают чужеродные элементы в Латвии... Ехали бы,б..ь,на Родину ..

    16
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео