Задержанный полицией прямо перед началом лекции в Риге специалист по Северной Корее с российским паспортом Андрей Ланьков собрал людей на выступление в Таллине и высказался в интервью эстонскому ресурсу.

"Они (в Латвии) испугались человека с российским паспортом, хотя я въехал по-австраллийскому (у Ланькова кроме российского есть и гражданство Австралии - прим.). Испугались человека, который говорит о Северной Корее в таком достаточно спокойном стиле. Скорее всего, из моих выступлений вырезали несколько кусков, представив меня сторонником Северной Кореи. Для меня немножко странно, что этот эпизод получил привлек такое большое внимание, а я его не считаю значительным", - отметил Ланьков в интервью Postimees, подчеркнув, что ему нравится Латвия.

"Мне нравится Латвия, в принципе, в юности я там часто бывал. Мне нравятся люди, нравится архитектура, вообще, Латвия приятное место. Но все делают глупости. Тем более, сегодня ситуация напряженная, и на месте латвийского правительства я бы тоже наверняка боялся", - высказался Ланьков.

@ruspostimeesee Корееведа Ланькова депортировали из Латвии, на следующий день он выступил в Таллинне перед огромной аудиторией👀 ♬ оригинальный звук - Rus.Postimees

"Латышская эмиграционная служба учла мою просьбу, депортировав меня в Эстонию. Они были абсолютно доброжелательны, все было очень мило, я бы сказал, даже весело! Они выполняли приказ, я это вполне понимал, никакой обиды и озлобления на этих мужчин женщин у меня не было, и мы, кстати, провели веселый вечер", - отметил Ланьков.

Как сообщал bb.lv, эксперта по Северной Корее Андрея Ланькова депортировали из Латвии в Эстонию, где он уже на следующий день выступил в Таллинне перед огромной аудиторией.

Изначально Ланьков должен был выступить в Риге с лекцией про Северную Корею, однако на мероприятие в отель Park Inn by Radisson пришли сотрудники муниципальной полиции и пограничной охраны. Вскоре ученого увезли в миграционную службу.

