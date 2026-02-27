Депутат Янис Зариньш (JV) внёс предложение о поправках к Закону об электронных средствах массовой информации, предусматривающее, что радиопрограммы должны транслироваться только на латышском языке.

Изменения не будут распространяться на музыку.

Предложение предусматривает дополнение статьи 18 закона, установив, что в дальнейшем лицензия на радиовещание будет выдаваться исключительно на вещание на латышском языке.

Также предлагается уточнить языковое регулирование радиопрограмм, закрепив, что радиопередачи должны вестись на латышском языке. Если в программе используются фрагменты на иностранном языке, они должны переводиться на латышский. Исключения предусмотрены для передач, предназначенных для изучения языков, интерактивных онлайн-трансляций, а также прямых эфиров в рамках международного сотрудничества.

Переходные положения поправок предусматривают, что новый порядок вступит в силу 21 января 2034 года. До этого срока действующие электронные СМИ смогут продолжать вещание на прежнем языке или подать предложение о переходе на латышский язык. Если переход не будет осуществлён, после установленной даты лицензия на радиовещание будет аннулирована.

Руководитель фракции Союза зелёных и крестьян (ZZS) Харийс Рокпелнис, отвечая на вопрос, поддержит ли ZZS такие изменения, сообщил агентству LETA, что этот вопрос во фракции пока не обсуждался.