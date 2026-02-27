Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Коммерческому радио на русском языке в Латвии дали срок 6 6174

Политика
Дата публикации: 27.02.2026
LETA
Изображение к статье: Коммерческому радио на русском языке в Латвии дали срок
ФОТО: pixabay

Депутат Янис Зариньш (JV) внёс предложение о поправках к Закону об электронных средствах массовой информации, предусматривающее, что радиопрограммы должны транслироваться только на латышском языке.

Изменения не будут распространяться на музыку.

Предложение предусматривает дополнение статьи 18 закона, установив, что в дальнейшем лицензия на радиовещание будет выдаваться исключительно на вещание на латышском языке.

Также предлагается уточнить языковое регулирование радиопрограмм, закрепив, что радиопередачи должны вестись на латышском языке. Если в программе используются фрагменты на иностранном языке, они должны переводиться на латышский. Исключения предусмотрены для передач, предназначенных для изучения языков, интерактивных онлайн-трансляций, а также прямых эфиров в рамках международного сотрудничества.

Переходные положения поправок предусматривают, что новый порядок вступит в силу 21 января 2034 года. До этого срока действующие электронные СМИ смогут продолжать вещание на прежнем языке или подать предложение о переходе на латышский язык. Если переход не будет осуществлён, после установленной даты лицензия на радиовещание будет аннулирована.

Руководитель фракции Союза зелёных и крестьян (ZZS) Харийс Рокпелнис, отвечая на вопрос, поддержит ли ZZS такие изменения, сообщил агентству LETA, что этот вопрос во фракции пока не обсуждался.

Читайте нас также:
#Латвия #депутаты #радио #латышский язык #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
1
4
2
29

Оставить комментарий

(6)
  • А
    Антимонетарист
    27-го февраля

    Вымирающий народ хватается за любую возможность. Но это только продлит агонию, но не спасёт.

    17
    1
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    Так не проблема открыть коммерческую в интернете, зарегить где "нить" юр лицо в другом месте ЕС и толкать рекламу музыку, передачи для Латвии ) Скажем Чехии Словакии Венгрии( ну где налоги с прибыли поменьше ) и по х

    39
    1
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    27-го февраля

    только так..шовинизм должен зарабатывать меньше и меньше.. чем меньше шовинизм зарабатывает, тем больше налоговое бремя ляжет на товарищей поддерживающих шовинистов..а там глядишь наступит просветление..ну не наступит, и не наступит..с почином

    25
    1
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    Навальнийцы, как вам? )))

    23
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    27-го февраля

    Вы езë доживите, как государство до этого времени.

    79
    2
  • З
    Злой
    27-го февраля

    100 лет не слушал и не смотрел местное, это гуано не интересует, по мне, так хоть сейчас закрывайте.

    73
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео