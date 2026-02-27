И никто ничего не знает. Даже премьер-министр. Каким образом и с чьего благословения в центре Риги по трассе «Рейл Балтика», был установлен несущий бык моста, если в ближайшие годы там никто ничего строить не собирается?

Представители компании, продвигающей проект, пока убеждают публику, что расконсервация «быка» произойдёт после 2030 года. То есть, сейчас его надо ещё и законсервировать.

Премьер сорвалась: «Я считаю, что они должны быть в состоянии объяснить, почему принимались такие решения, итогом которых стала эта свая!»

Как известно, при таких проектах финансирование на подобное сооружение должно быть согласовано на «самых верхах», потому что это сразу затраты на многие миллионы евро. Их кто-то должен выделить, и подписей на условной товарно-транспортной накладной должно быть множество. А у нас ответственных не оказалось.

При этом свая есть, Центральный вокзал раскурочен, работы продолжались даже после того, как стало ясно – через Ригу петли в аэропорт на первом этапе строительства не будет. Также было известно, что стоимость первой очереди «Рейл Балтика» в Латвии может достичь 5,5 миллиарда евро, а весь проект от Таллина до польской границы обойдётся в 23,8 млрд евро. Для сравнения: в предыдущем анализе затрат от 2017 года оценивалось, что проект в целом будет стоить 5,8 миллиарда евро.

Теперь хотелось бы понять, где все эти «предсказатели» 2017 года? Они несут какую-нибудь ответственность за то, что первоначальные расходы не совпадают с конечным в 4 раза. Разумеется – нет. Составители прогнозов не несут никакой ответственности за свои предсказания.

Напомним, проект «Рейл Балтика» предусматривает от Таллина до польской границы проложить 870 километров железной дороги с колеей «N» – 1435 мм. По которой поезда якобы помчаться со скоростью до 240 км/ч. При том, что сейчас в стране использует колею «K» – 1524 мм. За редким исключением – в парке аттракционов в Вентспилсе колея «L», а на 33-километровой ветке Алуксне – Гулбене – колея «P».