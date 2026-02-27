Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что не стоит есть на завтрак: три самых вредных варианта 0 884

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что не стоит есть на завтрак: три самых вредных варианта

Исследователи выделили три наиболее вредных завтрака и объяснили их негативное влияние.

 

Английские эндокринологи сделали вывод о трех самых популярных вариантах завтрака. Специалисты из Diabetes UK утверждают, что полноценный и питательный завтрак может значительно улучшить контроль уровня сахара в крови. Однако это не происходит, если утро начинается с следующих трех вариантов:

Готовых завтраков в виде хлопьев, подушечек и колечек, которые так нравятся детям.
Обжаренных мюсли, популярных среди молодежи.
Бутербродов на белом хлебе.

«Быстрые углеводы по утрам (к ним, помимо перечисленного, относятся также часто употребляемые готовые десерты, батончики, соки и фастфуд) обеспечивают мгновенную энергию, прилив сил и временное насыщение, но не имеют питательной ценности, — пояснила нутрициолог Дарья Кораблева. — Поэтому после такой пищи быстро возникает голод и желание поесть снова, что напрямую способствует увеличению веса (быстрые углеводы также очень калорийны)».

Что же рекомендуют специалисты? Заменить хлопья и мюсли на овсянку с фруктами и ягодами или натуральный йогурт. А бутерброды лучше готовить на цельнозерновом хлебе.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы избежать набора веса?
Изображение к статье: Польза соленой рыбы: мнение гастроэнтеролога
Изображение к статье: Почему есть выращенную на фермах рыбу безопаснее, чем дикую?
Изображение к статье: Какое количество блинов можно съесть за один раз?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео