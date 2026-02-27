Исследователи выделили три наиболее вредных завтрака и объяснили их негативное влияние.

Английские эндокринологи сделали вывод о трех самых популярных вариантах завтрака. Специалисты из Diabetes UK утверждают, что полноценный и питательный завтрак может значительно улучшить контроль уровня сахара в крови. Однако это не происходит, если утро начинается с следующих трех вариантов:

Готовых завтраков в виде хлопьев, подушечек и колечек, которые так нравятся детям.

Обжаренных мюсли, популярных среди молодежи.

Бутербродов на белом хлебе.

«Быстрые углеводы по утрам (к ним, помимо перечисленного, относятся также часто употребляемые готовые десерты, батончики, соки и фастфуд) обеспечивают мгновенную энергию, прилив сил и временное насыщение, но не имеют питательной ценности, — пояснила нутрициолог Дарья Кораблева. — Поэтому после такой пищи быстро возникает голод и желание поесть снова, что напрямую способствует увеличению веса (быстрые углеводы также очень калорийны)».

Что же рекомендуют специалисты? Заменить хлопья и мюсли на овсянку с фруктами и ягодами или натуральный йогурт. А бутерброды лучше готовить на цельнозерновом хлебе.