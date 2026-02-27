Скоро наступит период, когда уровень полезных веществ во многих овощах и фруктах достигает минимума. Нужно ли употреблять такие продукты? Как правильно питаться в это время, чтобы сохранить здоровье?

Согласно современным научным данным, ежедневно необходимо потреблять не менее 500 г овощей и фруктов. Как сделать так, чтобы в эту норму входили только полезные продукты? От каких из них можно отказаться, а какие обязательно должны быть в рационе? В условиях нехватки свежих овощей и фруктов это особенно важно для здоровья.

Как ежедневно съедать полкило овощей и фруктов

Начнем с нормы в 0,5 кг. Многие считают, что такое количество овощей и фруктов невозможно съесть. Это заблуждение. Конечно, такая доза кажется фантастической для тех, кто привык к сосискам и котлетам с гарниром из картошки, макарон или каши, а овощи и фрукты употребляет только в виде консервов.

Представьте себе набор из фруктов и овощей, который можно легко съесть: яблоко, банан, помидор или апельсин, морковь, огурец. Если плоды среднего размера, их вес составляет около 150 г, следовательно, если вы съедите их в течение дня, за вычетом несъедобной части, вы уже получите 450 г. Это довольно неплохо. К этому можно добавить овощи, которые вы используете в различных блюдах. Например, капусту в щах, любой салат или овощные гарниры. Таким образом, вы с легкостью преодолеете планку в 500 г в день, и даже сможете значительно ее превысить — это пойдет только на пользу.

От каких овощей и фруктов можно отказаться

Проблема заключается в том, как выбрать лучшие и доступные продукты. Давайте попробуем это сделать. Овощи и фрукты можно разделить на обязательные и второстепенные. От второстепенных можно отказаться, так как все полезные вещества, содержащиеся в них, можно получить из более доступных продуктов.

Вот список тех, что сейчас не обязательно покупать: огурцы, кабачки, желтый и зеленый перец, виноград, груши, помело, лимоны, лайм, грейпфрут и другие дорогие цитрусовые, почти все экзотические фрукты, сельдерей, фенхель.

Важно подчеркнуть, что все эти продукты очень полезны. Если есть возможность, покупайте их для здоровья. Однако, в принципе, биоактивные вещества, содержащиеся в них, можно получить и из более доступных продуктов.

Какие продукты являются самыми важными

А вот от чего отказываться нельзя: яблоки, помидоры, апельсины или мандарины, зелень, салаты. Не забудьте хотя бы иногда покупать красный болгарский перец и баклажаны. В обязательный список также входят морковь, свекла, капуста и другие наши недорогие корнеплоды: репа (особенно зеленая) и редька могут заменить редис и дайкон, а также дорогие брокколи и цветную капусту — они все относятся к семейству капустных и имеют схожий набор биоактивных веществ. Кроме того, они хорошо сохраняют свои полезные свойства. Не забывайте о зеленом и репчатом луке (фиолетовый полезнее белого), чесноке.

Однако картошка не входит в число полезных продуктов. Бананы также под вопросом, так как они содержат много не только полезного калия, но и вредных сахаров. К счастью, восполнить нехватку калия помогут яблоки и апельсины.

Возможные альтернативы свежим овощам и фруктам

Многим свежим продуктам можно найти замену. Вот список таких альтернатив: овощные (но не фруктовые) соки, замороженные продукты, сушеные (особенно зелень), моченые и квашеные овощи. Однако для замены не подойдут маринады (консервы с уксусом), варенья, джемы, компоты или подобные запасы с сахаром. Тем не менее, некоторые консервы могут быть полезны и вполне могут заменять свежие продукты. К ним относятся: томаты в собственном соку, лечо, зеленый горошек, фасоль.