Пленарное заседание мэрии в среду началось с грозного предупреждения мэра Риги – в дебатах никого не оскорблять, а то будет отключен микрофон. Не зря: атмосфера была напряженной.

Сразу же обозначились две позиции – одни депутаты потребовала исключить из повестки дня вопрос о ликвидации детсадов; а вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что вопрос стоял на повестке дня уже несколько лет – и нельзя его заметать под ковер!

«Одним голосованием хотите казнить несколько детсадов»

Это прозвучало от депутатов в адрес руководства Думы. Им кажется странным, что вынесенная на голосование ликвидация детских дошкольных учреждений идет скопом – хотя в каждого садика индивидуальная ситуация. «Жители подтвердили, что вопросы хотят решать отдельно, подписи собирали тоже за каждый садик», – обратил внимание представитель оппозиции Артурс Клебахс.

По поводу отсутствия на заседании Думы руководителей самих садиков, господин Кирсис пояснил – мол, они служащие Департамента образования, молодежи и спорта, в политику не вмешиваются.

И.о. данной структуры Иварс Баламовскис объяснил, что «оптимизация» дошкольных учреждений связана с сетью рижских школ, коих тоже стало меньше. Первым фактором он назвал демографическую ситуацию. «Экономически со знаком минус» работают те учебные заведения, которые проектировались на много групп, а осталось лишь несколько. Потому, если в 2019 году в столице родилось 6131 младенцев, а в 2025 году – 3738, число садов не может оставаться прежним. В нескольких крупных районах Риги количество детей понизилось даже наполовину.

Сколько стоит ребенок

Руководитель департамента сообщил, что некоторые садики находятся буквально через забор – потому надо объединить их административные аппараты.

Что же до ликвидации специфических программ, обеспечивающих логопедическое воспитание – то современный подход является «включающим», чтобы все детки были «в одной семье»… Между прочим, на одного такого ребенка в месяц тратится 523,73 евро, а спрос – малый, указал И.Баламовскис.

В целом же финансовая составляющая до сих пор не определена. «Может быть 3 миллиона, а может и 5», – рассуждал и.о. директора.

Затем выступили представители родителей. Например, из Иманты, в котором был проведен ремонт, обеспечивается полный цикл питания. Мама из Вецмилгрависа, рассказывая о своем садике, в который родители вкладывали все силы – даже всплакнула. Сейчас детям предлагается ходить больше километра – при том у «нового» здания даже нет парковки.

Отвечая на вопросы депутатов, и.о. директора, впрочем, так и не сумел назвать ни конкретной цифры экономии на «оптимизации» – ни того, сколько за прежние годы самоуправление инвестировало в те садики, которые сейчас предполагается закрыть…

Ваш автор попробовал выяснить у господина Баламовскиса ответ на конкретный вопрос: вот был логопедический садик Zilbīte, теперь его сольют с заведением Dzintariņš. А будет ли потом продолжено логопедическое обучение? Личный опыт нашей семьи связан именно с такой, профессиональной, постановкой речи ребенка… Чиновник ответил в духе: мол, если будет спрос…

«Наша обязанность – предложить работу»

Со своей стороны, академик и депутат Ринголдс Балодис заметил, что господин Баламовскис, около полутора десятилетий являлся руководителем Управления образования Рижской Думы, а сейчас – «и.о.» директора департамента, то есть с ним трудовые отношения могут быть разорваны в любой момент.

– Тут в основном «русские» заведения, – отметил Р.Балодис. – Вы очень профессионально подходите к вопросу.

Что будет с уволенными сотрудниками детских садов? Господин Баламовскис утверждал, что, при переходе целых групп в новые учреждения, ранее работавшим с детками воспитателям предложат продолжить работу. Впрочем, в их праве также уволится, получить компенсацию и выйти на свободный рынок труда…

«Дети как были, так и останутся, – уверял руководитель образования. – То, что нам надо – единое, административное руководство».

В качестве примера он привел ранее пустовавшие школы имени Жолтока и Порука – ныне они, благодаря качественному руководству, опять оживились…

После 8-часовой дискуссии прошло финальное голосование. Коалиция получила перевес в 10 кнопок «за».