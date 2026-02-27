Baltijas balss logotype
«Тут в основном «русские» заведения»: как в Риге ликвидировали детские садики 5 5805

Политика
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Тут в основном «русские» заведения»: как в Риге ликвидировали детские садики
ФОТО: LETA

Пленарное заседание мэрии в среду началось с грозного предупреждения мэра Риги – в дебатах никого не оскорблять, а то будет отключен микрофон. Не зря: атмосфера была напряженной.

Сразу же обозначились две позиции – одни депутаты потребовала исключить из повестки дня вопрос о ликвидации детсадов; а вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что вопрос стоял на повестке дня уже несколько лет – и нельзя его заметать под ковер!

«Одним голосованием хотите казнить несколько детсадов»

Это прозвучало от депутатов в адрес руководства Думы. Им кажется странным, что вынесенная на голосование ликвидация детских дошкольных учреждений идет скопом – хотя в каждого садика индивидуальная ситуация. «Жители подтвердили, что вопросы хотят решать отдельно, подписи собирали тоже за каждый садик», – обратил внимание представитель оппозиции Артурс Клебахс.

По поводу отсутствия на заседании Думы руководителей самих садиков, господин Кирсис пояснил – мол, они служащие Департамента образования, молодежи и спорта, в политику не вмешиваются.

И.о. данной структуры Иварс Баламовскис объяснил, что «оптимизация» дошкольных учреждений связана с сетью рижских школ, коих тоже стало меньше. Первым фактором он назвал демографическую ситуацию. «Экономически со знаком минус» работают те учебные заведения, которые проектировались на много групп, а осталось лишь несколько. Потому, если в 2019 году в столице родилось 6131 младенцев, а в 2025 году – 3738, число садов не может оставаться прежним. В нескольких крупных районах Риги количество детей понизилось даже наполовину.

Сколько стоит ребенок

Руководитель департамента сообщил, что некоторые садики находятся буквально через забор – потому надо объединить их административные аппараты.

Что же до ликвидации специфических программ, обеспечивающих логопедическое воспитание – то современный подход является «включающим», чтобы все детки были «в одной семье»… Между прочим, на одного такого ребенка в месяц тратится 523,73 евро, а спрос – малый, указал И.Баламовскис.

В целом же финансовая составляющая до сих пор не определена. «Может быть 3 миллиона, а может и 5», – рассуждал и.о. директора.

Затем выступили представители родителей. Например, из Иманты, в котором был проведен ремонт, обеспечивается полный цикл питания. Мама из Вецмилгрависа, рассказывая о своем садике, в который родители вкладывали все силы – даже всплакнула. Сейчас детям предлагается ходить больше километра – при том у «нового» здания даже нет парковки.

Отвечая на вопросы депутатов, и.о. директора, впрочем, так и не сумел назвать ни конкретной цифры экономии на «оптимизации» – ни того, сколько за прежние годы самоуправление инвестировало в те садики, которые сейчас предполагается закрыть…

Ваш автор попробовал выяснить у господина Баламовскиса ответ на конкретный вопрос: вот был логопедический садик Zilbīte, теперь его сольют с заведением Dzintariņš. А будет ли потом продолжено логопедическое обучение? Личный опыт нашей семьи связан именно с такой, профессиональной, постановкой речи ребенка… Чиновник ответил в духе: мол, если будет спрос…

«Наша обязанность – предложить работу»

Со своей стороны, академик и депутат Ринголдс Балодис заметил, что господин Баламовскис, около полутора десятилетий являлся руководителем Управления образования Рижской Думы, а сейчас – «и.о.» директора департамента, то есть с ним трудовые отношения могут быть разорваны в любой момент.

– Тут в основном «русские» заведения, – отметил Р.Балодис. – Вы очень профессионально подходите к вопросу.

Что будет с уволенными сотрудниками детских садов? Господин Баламовскис утверждал, что, при переходе целых групп в новые учреждения, ранее работавшим с детками воспитателям предложат продолжить работу. Впрочем, в их праве также уволится, получить компенсацию и выйти на свободный рынок труда…

«Дети как были, так и останутся, – уверял руководитель образования. – То, что нам надо – единое, административное руководство».

В качестве примера он привел ранее пустовавшие школы имени Жолтока и Порука – ныне они, благодаря качественному руководству, опять оживились…

После 8-часовой дискуссии прошло финальное голосование. Коалиция получила перевес в 10 кнопок «за».

#образование #финансы #демография #рижская дума #увольнение #родители #переговоры #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(5)
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    мы их ассимилировали, ассимилировали, так и невыассимилировали

    59
    2
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    27-го февраля

    По Булгакову "Вчера котов душили-душили, душили-душили..."

    42
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    27-го февраля

    " Первым фактором он назвал демографическую ситуацию" - ой, а кто это сделал? Кто 35 лет уничтожал экономику страны, закрывал, сокращал, оптимизировал, приватизировал? Кто обездолил трудящихся, вынуждая разбегаться их вовсе стороны покидать родную сторону? Кто их сделал пасынками, а родину для них злой мачехой? Кто обогатился на этом и распихал всё по своим карманам?

    101
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го февраля

    Это же надо 8 часов баламутить, чтобы закрыть именно русские детсады.

    Кстати наверное потому, что были построены Latvijas okupācijas laikā

    100
    1
  • Д
    Дед
    Mr.FGJCNJK
    27-го февраля

    А Вы, что думаете, что до оккупации были латышские садики? Не было ни каких. Это оккупанты придумали- детсады. Так, что в и тоге закроют все.

    68
    1
Читать все комментарии

