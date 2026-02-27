Последний рабочий день недели в Латвии принесёт пасмурную погоду, сохранится оттепель, а на востоке страны возможен гололёд, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Днём небо будет в основном затянуто облаками, местами, главным образом на севере, ожидается дождь, а на востоке возможен гололёд. В утренние часы местами видимость ухудшит туман.

Слабый до умеренного южный, юго-западный ветер утром в прибрежных районах усилится в порывах до 15–16 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +1…+5 градусов.

В Риге днём будет преимущественно облачно, осадков не ожидается. Сохранится слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха в столице составит +2…+3 градуса, прогнозирует LVĢMC.