Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии усилится оттепель, местами дождь, гололёд 1 1537

Наша Латвия
Дата публикации: 27.02.2026
LETA
Изображение к статье: В Латвии усилится оттепель, местами дождь, гололёд

Последний рабочий день недели в Латвии принесёт пасмурную погоду, сохранится оттепель, а на востоке страны возможен гололёд, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Днём небо будет в основном затянуто облаками, местами, главным образом на севере, ожидается дождь, а на востоке возможен гололёд. В утренние часы местами видимость ухудшит туман.

Слабый до умеренного южный, юго-западный ветер утром в прибрежных районах усилится в порывах до 15–16 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +1…+5 градусов.

В Риге днём будет преимущественно облачно, осадков не ожидается. Сохранится слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха в столице составит +2…+3 градуса, прогнозирует LVĢMC.

Читайте нас также:
#Рига #погода #Латвия #гололед #дождь #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го февраля

    Самый центр города и даже здесь на очистку ни дорог, ни тротуаров денег у Рижской думы нет.

    А что тогда всему городу делается, что в микрорайонах происходит?

    19
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Этой зимой цена на электричество была на 83% выше, чем в предыдущую зиму. А что случилось?
Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео