На 1 января 2026 года остаток кредита со стороны города Резекне, предназначенный для возведения в краевом центре Латгалии монументального культурного ансамбля, составлял — 7 271 415 евро. Сумма для бюджета, который составляет своими налогами непрерывно уменьшающееся население, явно неподъемная.

Потому и появился проект Закона об учреждении Латгальского посольства GORS.

По богатому

Собственно, посольством принято именовать то, что находится в зарубежной стране. И, если вдуматься, здесь мы имеем место как раз с таким феноменом.

В бывшем постсоветском райцентре, с обанкротившимися заводами и небогатыми, преимущественно русскоязычными жителями, был возведен громадный комплекс. Рассчитанный, между прочим, в «тучные года» на недорогое отопление — от поступающего с России газа.

Зодчие Улдис Балодис и Дайга Бикше в 2008 году выиграли конкурс, призванный воплотить латгальские традиции в архитектуре. В деньгах на то время получилось вполне себе скромненько — 19,9 млн евро, из коих 7,5 млн евро поступило из Европейского фонда регионального развития.

Зачем это надо?

«Латгальское посольство GORS играет важную роль в реализации культурной политики не только Латгальского региона, но и всей страны и обеспечении доступа общества к профессиональному искусству», — провозглашает Министерство культуры в аннотации к законопроекту.

Из него мы можем узнать, кстати, что Министерство финансов в 2024 году уже озаботилось судьбой шедевра, и перечислило в Резекне 5 млн евро. Тогда там царила временная администрация, но уже на следующий год опять стал рулить многолетний мэр Александр Барташевич, и интерес официальной Риги к провинциальному центру как-то охладел. Наконец, Александру Анатольевичу не дали допуска к государственной тайне — и сняли с поста, так что теперь опять можно заняться возрождением сокровищницы духа.

Когда прибыль – это плохо

Тем паче, что на известной платформе Manabalss.lv cобрано 10 968 подписей под инициативой «Руки прочь от GORS – не отдадим концертный зал частному арендатору».

В частности, там указано: «Частное управление по своей сути ориентировано на прибыль, которая может привести к упрощению культурного содержания, доминированию более коммерчески выгодных, но менее значимых в художественном и общественном отношении мероприятий. Это может уменьшить удельный вес качественных, образовательных, экспериментальных и значимых для латгальской идентичности мероприятий, а также уменьшить культурное разнообразие».

На сегодня в здании функционируют капелла Dziga, мужской хор Graidi, фольклорный ансамбль Vīteri, танцевальные группы. Ведутся лекции, творческие мастерские, мастер-классы etc.

Все это, разумеется, прекрасно — но вот отчего налогоплательщики всей страны должны оплачивать искусственное поддержание некой фиктивной идентичности, которой, на самом деле, в Резекне нет. Если бы была — то GORS ломился бы от добровольной, народной, финансовой поддержки.

Вместо этого будет муниципальное ООО Austrumlatvijas koncertzāle, с ежегодным госфинансированием. В 2027 году, например, перечислят 727 000 евро. А как там с прочими ДК по городам и весям — для них, наверное, тоже теперь отдельное законотворчество потребуется. Культурку-то «похавать» ныне — дело дорогое…

Для справки

Слово GORS в названии «Латгальского посольства GORS» в Резекне в переводе с латгальского языка означает «дух» (в литературном латышском — gars).