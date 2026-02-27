Baltijas balss logotype
Аризонский ядозуб: как ящерица стала причиной трагедии 0 359

В мире животных
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аризонский ядозуб: как ящерица стала причиной трагедии

Американец содержал дома опасных животных.

 

34-летний Кристофер Уорд из Колорадо увлекался экзотическими питомцами, среди которых были ядовитые рептилии и пауки. Однако одна из его ящериц, Heloderma suspectum, известная как аризонский ядозуб или «монстр Гила», укусила его, что привело к трагической смерти.

Вечером 12 февраля подруга Кристофера, Мэделин Саттон, позвонила в службу 911, услышав странный звук из другой комнаты. Когда она вошла, то обнаружила Кристофера на полу, а в его руке была одна из двух ящериц, которых он держал. Рептилия, вероятно, выбралась из клетки и напала на своего хозяина.

После укуса у Кристофера начались рвота и затрудненное дыхание. Его доставили в больницу, но он скончался через четыре дня. Обычно укус ядозуба не приводит к летальному исходу, поэтому причина смерти Уорда остается неясной. Существует версия, что у него могла развиться аллергическая реакция на яд ящерицы.

На следующий день после инцидента обе ящерицы были отправлены в реабилитационный центр для диких животных в Южной Дакоте. В доме Уорда также были обнаружены 26 пауков, включая тарантулов.

Что представляют собой ядозубы и их среда обитания

Аризонский ядозуб — это крупнейшая ящерица, обитающая в США, некоторые особи достигают 56-60 сантиметров в длину и весят около двух килограммов. Эти рептилии, известные своим ярким и пестрым окрасом, обитают на юго-западе страны, в жарких и засушливых районах Аризоны, Невады, Нью-Мексико и Юты. В их рацион входят мелкие млекопитающие, насекомые, а также птицы, ящерицы, змеи и их яйца.

Яд «монстра Гила» вырабатывается в специализированных слюнных железах, расположенных на краю нижней челюсти. При укусе небольшие выступы на зубах помогают яду проникнуть в организм жертвы. Укус ядозуба очень болезненный, ящерица может удерживать жертву в хватке несколько секунд, сжимая и разжимая челюсти, чтобы яд проникал глубже в рану. Хотя укус «монстра Гила» вызывает сильную боль, в большинстве случаев последствия ограничиваются отеком и кровотечением, а не смертью.

Как выяснилось, Уорд держал ядозубов незаконно, так как в Колорадо это запрещено без специальной лицензии. Законы о содержании «монстров Гила» различаются в зависимости от штата, но в большинстве из них их продажа и покупка запрещены. Кроме того, поскольку вид Heloderma suspectum занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, в США запрещена охота и отлов этих ящериц в дикой природе. Возможно, именно поэтому цена на аризонских ядозубов может достигать 1200 долларов за особь.

Оставить комментарий

