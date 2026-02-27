Baltijas balss logotype
В эти выходные Рижский зоопарк приглашает на бесплатную экскурсию 0 243

В мире животных
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В эти выходные Рижский зоопарк приглашает на бесплатную экскурсию

В последние февральские выходные все желающие могут присоединиться к специально разработанному экскурсионному маршруту Рижского зоопарка «Тропические хитрости» (Tropu viltības). Экскурсия — бесплатная.

Как сообщает у себя на сайте Рижский зоосад, в ходе увлекательной экскурсии гид расскажет, как маскируются различные тропические (и не только тропические) обитатели зоопарка, за кого себя выдают, сколько глаз у тигров на самом деле и зачем кому-то нужно обрастать водорослями. Ну, а главный сюрприз — участникам мероприятия будет предоставлена возможность поближе познакомиться с одним из обитателей зоопарка.

Сами экскурсии продолжительностью ровно один час — бесплатные, а проводить их будут в два дня. Первая экскурсия состоится 28.02, а вторая – 01.03. Время проведения – 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00. Размер группы – до 15 человек. Предварительная запись для участия в мероприятии не требуется. Так что любителям фауны грех не воспользоваться возможностью узнать о диких животных что-то новое.

#туризм #природа #развлечения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
