Кто станет правителем мира после исчезновения человечества?

В мире животных
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто станет правителем мира после исчезновения человечества?

Антропоцентризм утверждает, что человек является центром Вселенной и целью всех событий, происходящих в мире. Мы склонны оценивать доминирование на планете через призму инструментов, языка и культуры, а также способности изменять окружающую среду. Однако такой подход акцентирует внимание лишь на наших сильных сторонах, игнорируя при этом наши недостатки!

 

Какие животные смогут занять верхние позиции, если человечество исчезнет?

Бактерии значительно превосходят нас по численности, они обитают на большинстве территорий планеты и, вероятно, останутся здесь еще долго после нашего ухода. На протяжении 99,9% истории жизни на Земле планета прекрасно обходилась без человеческого интеллекта, и если бы мы исчезли, нет оснований полагать, что кто-то обязательно займет наше место.

Осьминоги и дельфины обладают высоким уровнем интеллекта, но жизнь в водной среде исключает использование огня и электричества, что делает невозможным переработку металлов и создание машин. Чтобы эволюционировать и адаптироваться к жизни на суше, им потребовалось бы около 100 миллионов лет.

С другой стороны, приматам было бы значительно проще освоить среду, которую мы оставили. Бабуины, которые уже обитают рядом с людьми в Южной Африке, общительны и имеют интеллект, сопоставимый с шимпанзе.

Сразу после исчезновения человечества они могли бы захватить наши поселения и использовать оставшиеся запасы пищи и домашний скот. Это, вероятно, привело бы к резкому увеличению их численности.

Когда запасы пищи иссякнут, они все равно смогут укрыться в наших зданиях и, возможно, начнут использовать некоторые металлические инструменты и ножи, которые мы оставили. Это могло бы дать им значительное преимущество, позволяющее превзойти других приматов и хищников.

Тем не менее, все наши сложные машины заржавели бы задолго до того, как бабуины научились бы их использовать и ремонтировать. Однако ученые не исключают, что через тысячи лет эти приматы могли бы достичь собственного технологического прогресса.

