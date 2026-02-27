Боль не всегда говорит о заболевании, но если она сочетается с другими настораживающими признаками, важно вовремя обратить внимание на своё состояние. Ниже перечислены симптомы, при которых необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

1. Слабость или онемение в конечностях

Если внезапно появляется слабость или снижение чувствительности руки, ноги или одной стороны лица, это может быть признаком нарушения мозгового кровообращения. Часто такие состояния сопровождаются потерей координации, головокружением, нарушением речи или понимания услышанного.

При появлении подобных симптомов действовать нужно немедленно — вызвать скорую помощь. Чем раньше начинается лечение, тем выше вероятность полного восстановления.

2. Боль в груди

Боль или давление в груди — повод для неотложного обращения к врачу, особенно если симптом сопровождается одышкой, потливостью, слабостью или тошнотой. Такие проявления могут указывать на проблемы с сердцем.

Однако не только сердечные заболевания вызывают дискомфорт в груди. Сильная боль может быть связана, например, с тромбом в лёгком. Если неприятные ощущения длятся несколько минут или периодически возвращаются, помощь специалиста нужна незамедлительно.

3. Боль в задней части голени

Резкая боль в икре, усиливающаяся при ходьбе, покраснение и отёк могут быть признаками тромбоза глубоких вен. Это состояние чаще возникает после длительного сидения или малоподвижного образа жизни. При таких симптомах требуется срочная диагностика и лечение.

4. Кровь в моче и боль в боку

Появление крови в моче в сочетании с болью в пояснице или боку может говорить о наличии камней в почках. Такие образования формируются из солей и минералов и могут вызывать сильный дискомфорт при движении по мочевым путям. Диагностика включает УЗИ или рентген, а лечение зависит от размера и расположения камней.

5. Тяжёлое эмоциональное состояние

Если человек ощущает сильное эмоциональное напряжение, потерю опоры или не может справиться с переживаниями, важно обратиться за профессиональной поддержкой. Специалист поможет снизить уровень стресса и стабилизировать состояние. Также можно позвонить на линию доверия — вас выслушают и помогут пережить сложный период.