Супы занимают важное место в нашем рационе, особенно в зимний период, когда они помогают согреться и восстанавливают силы. Диетолог Марина Вершинина рассказала о самых полезных вариантах супов.

По словам эксперта, одним из наиболее полезных супов зимой является суп из куриного филе.

«Куриное мясо отличается высоким содержанием белка и низким уровнем жира. Кроме того, бульон на куриной основе отлично восстанавливает силы и легко усваивается. Эти свойства особенно важны в период восстановления после болезней. К сожалению, зимой заболевания встречаются довольно часто, поэтому такая поддержка организму крайне необходима», — поясняет Марина Вершинина.

Она также добавляет, что для приготовления супов можно использовать и другие виды мяса, однако предпочтение стоит отдавать нежирным сортам.

Это поможет снизить калорийность блюд и уменьшить поступление лишнего холестерина. Первый бульон, по рекомендации Марины Вершининой, следует сливать через несколько минут после закипания.

«Рыбные супы также считаются полезными. Они богаты жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также витаминами А, D, Е и множеством необходимых микроэлементов. На следующем месте в списке полезных первых блюд находятся овощные супы, которые содержат минералы, витамины и клетчатку. Если в них присутствуют бобовые, то блюдо будет дополнительно обогащено белком», — добавляет диетолог.

Что касается грибных супов, то, по её мнению, несмотря на их отличные вкусовые качества и низкую калорийность, они подходят не всем. Это связано с тем, что грибы содержат много хитина, целлюлозы и лигнина, что может затруднять их усвоение.

Среди первых блюд, которые эксперт не рекомендует, находятся супы из копченостей и мясо на косточке. Они слишком жирные, плохо усваиваются и могут вызывать нарушения в работе пищеварительной системы, что делает их менее полезными.

Хотя ранее супы считались обязательным элементом ежедневного рациона, современные диетологи советуют включать их в меню два-три раза в неделю. При этом важно, чтобы суп был свежим, а время его употребления — завтрак, обед или ужин — не имеет значения.