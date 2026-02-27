При уходе за сфинксами важно уделять внимание состоянию их кожи и глаз. Ветеринар Алексей Базылевский отметил, что отсутствие шерсти приводит к увеличению потоотделения.

Уход за кожей сфинкса:

— кожа сфинкса требует регулярного ухода: ее необходимо очищать, чтобы предотвратить воспалительные процессы;

— у сфинксов имеется множество сальных желез, которые выделяют смазку для защиты от внешних факторов. Для удаления коричневого налета используйте влажные салфетки без спирта или мягкую ткань. Особое внимание следует уделить области под хвостом и в районе половых органов;

— многие сфинксы любят плавать, поэтому можно приучать их к водным процедурам. Однако частое купание может вызвать сухость и раздражение кожи;

— длительное пребывание на солнце может негативно сказаться на здоровье сфинкса.

Как правильно купать сфинкса:

— купать сфинкса рекомендуется раз в две недели;

— используйте специальные гели и шампуни, предназначенные для этой породы;

— ванна или таз должны быть наполнены теплой водой так, чтобы животное находилось в ней по грудь;

— избегайте попадания воды в уши питомца, не ставьте его под душ или проточную воду;

— после купания заверните животное в мягкое полотенце и держите его там до полного высыхания, чтобы предотвратить заболевание.

Уход за ушами, зубами и глазами сфинкса

Сфинксы имеют большие уши, что при высокой температуре и быстром обмене веществ приводит к накоплению выделений. «Чистить уши лучше раз в неделю с помощью ватных тампонов, смоченных специальным лосьоном. Не углубляйтесь слишком далеко, чтобы не повредить барабанные перепонки. Если уши выглядят грязными, красными и покрыты темными корочками, это может свидетельствовать о наличии инфекции. В таком случае необходимо обратиться к ветеринару», — подчеркивает Алексей Базылевский.

Эксперт также рекомендует внимательно следить за глазами сфинкса.

«В течение дня на слизистой оболочке глаз может скапливаться небольшое количество прозрачных или коричневых выделений. Это нормально, так как у них нет ресниц. Если выделения становятся желтыми, имеют гнойный запах и слишком водянистые, это может указывать на инфекцию. В таком случае немедленно обратитесь к ветеринару», — говорит специалист.

Глаза сфинкса следует протирать от внешнего уголка к внутреннему. Для этого используйте бинт или ватный диск, смоченные в специальном лосьоне или настое ромашки.

«Зубы также требуют ухода. Их чистят специальной зубной пастой. Для этой процедуры подойдет зубная щетка с мягкой щетиной или марлевый тампон. Не забывайте осторожно массировать десны, чтобы избежать воспалительных процессов», — советует ветеринар.

Сфинксы — очень чистоплотные животные, поэтому их туалет всегда должен быть в чистоте. В противном случае питомец может начать справлять нужду в неположенном месте.

Сфинкс и тепло

Сфинксы обожают тепло и всегда найдут самое теплое место в доме или будут рядом с хозяином. На зиму таким котам потребуется специальная одежда.

Как выбрать одежду для сфинкса:

— она должна точно соответствовать размерам животного, так как одежда неправильного размера может вызвать раздражение кожи;

— исключите жесткие и колючие элементы, которые могут привести к натиранию кожи и последующему инфицированию;

— одежда не должна ограничивать движения;

— отдавайте предпочтение качественным материалам, которые не потеряют цвет и форму после стирки.

Рекомендуемая температура в помещении, где живет сфинкс, составляет 20–25 градусов. Многие сфинксы предпочитают, чтобы их лежанка или гамак находились рядом с батареей.

Как кормить сфинкса

Сфинксы имеют хороший аппетит из-за повышенного обмена веществ. Кроме того, у них высокая теплоотдача, что требует восполнения энергии.

Рекомендации по кормлению:

— кормить сфинксов лучше в одно и то же время: взрослых — 3–4 раза в день, а котят — 6–8 раз;

— рацион должен содержать все необходимые питательные вещества и витамины;

— допускается использование как готовых кормов, так и только натуральной или приготовленной пищи. Смешанный рацион может быть вреден для чувствительной пищеварительной системы;

— необходимо часто менять воду, чтобы поддерживать ее чистоту.