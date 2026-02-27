Китайская компания Ganfeng Lithium осуществила первую экспортную поставку хлорида лития, произведенного на проекте «Мариана» в солончаке Льюльяйльяко (провинция Сальта), и отгрузила первую партию с заключительного перерабатывающего завода, расположенного в промышленном парке Генерала Гюэмеса. Этот рубежный момент знаменует собой официальное начало экспортной фазы проекта, который, помимо добычи в регионе Пуна, включает этап промышленной переработки непосредственно на территории провинции.

Согласно операционным деталям, предоставленным компанией и распространенным отраслевой прессой, поставка состояла из 10 контейнеров по 24 тонны каждый, в общей сложности 240 тонн продукции. Отличительной особенностью стало то, что таможенный досмотр был проведен силами таможенных служб непосредственно на заводе, что позволило подготовить груз в месте происхождения до его отправки.

Производственная схема сочетает добычу и предварительную переработку в солончаке (с помощью скважин и бассейнов) и окончательное рафинирование в Генерале Гюэмесе, где готовят хлорид лития высокой чистоты для поставки на международные рынки. Именно эта «двухузловая» структура (Пуна – промышленный парк) позиционируется компанией как преимущество с точки зрения локальной интеграции и логистики.

Поставка в Китай с геоэкономическим сигналом

Груз был отправлен в Китай, и его отгрузка происходит в условиях, когда литий стал стратегическим сырьем для цепочек создания стоимости, связанных с электромобилями и накоплением энергии. Помимо начального объема, данный сигнал означает, что у проекта «Мариана» уже есть коммерческий выход и логистические возможности для поддержки экспортных поставок, с использованием комбинированных перевозок, включая железнодорожное сообщение из Гюэмеса и привлечение местных перевозчиков.

Это достижение дополняется политической и деловой повесткой дня, связанной с проектами в Сальте. Сообщается, что региональные руководители Ganfeng провели встречи с провинциальными властями для обзора прогресса и перспектив как проекта «Мариана», так и проекта «Посуэлос-Пастос-Грандес» (PPG), в рамках которой инвестиции, местные поставщики и производственные масштабы становятся показателями, определяющими, превратится ли эта первая поставка в устойчивый поток.

Теперь, когда первая партия уже в пути, следующей главой станут: экспортный ритм, который сможет обеспечить проект, стабильность логистики между Пуной и Гюэмесом, а также место, которое займет Сальта на рынке, сочетающем глобальный энергетический спрос, технологическую конкуренцию и обостряющуюся борьбу за контроль над критически важными цепями поставок.