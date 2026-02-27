Последним, 102-м, вопросом на заседании Рижской думы на этой неделе рассматривалась приватизация Rīgas namu pārvaldnieks. В итоге бы дан старт этому процессу .

Как и, главное, за сколько продадут муниципальное курицу, несущую золотые яйца? Ведь в течение 4 последних лет RNP выплатило мэрии дивидендов в размере 14,3 млн евро. Как бы не продешевить.

Как наиболее вероятный вариант, в попавшем в распоряжение bb.lv отчете юридического консультанта Sorainen фигурирует «котировка акций RNP на бирже (IPO), с продажей РД 51% участия и отчуждением оставшегося участия в течении 3 лет».

«Приблизительная общая прибыль Рижской думы от продажи домоуправления (дивиденды и доходы от продажи в течение 3 лет) – 87,4 млн евро», – оценила ситуацию фирма Sorainen в распространенном среди депутатов самоуправления материале.

Вероятны как минимум 7 сценариев приватизации. Первый путь – реорганизация RNP в акционерное общество и котировка акций на бирже, предусматривает две возможных развилки – Рижская дума теряет участие полностью или постепенно.

При продаже частей RNP частных инвесторов, есть уже три варианта – дума теряет участие полностью, либо при частичной продаже сохраняет контрольный пакет, либо миноритарное участие.

Наконец, при продаже RNP по частям многим покупателям, предприятие само по себе может быть изначально реорганизовано и разделено для частичной продажи – либо эти части будут проданы и ликвидированы.

Сценарий раздела считается самым невыгодным, при нем может быть получено около 55 млн евро, в то время как максимальная котировка акций на бирже способна дать даже 106 млн евро.

В любом случае, в минувший четверг в Рижской Думе был лишь дан старт увлекательному сериалу во многих сезонах…