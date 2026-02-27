Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От 55 до 106 миллионов евро: за сколько продадут Рижское домоуправление RNP? 3 1962

Бизнес
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: От 55 до 106 миллионов евро: за сколько продадут Рижское домоуправление RNP?

Последним, 102-м, вопросом на заседании Рижской думы на этой неделе рассматривалась приватизация Rīgas namu pārvaldnieks. В итоге бы дан старт этому процессу.

Как и, главное, за сколько продадут муниципальное курицу, несущую золотые яйца? Ведь в течение 4 последних лет RNP выплатило мэрии дивидендов в размере 14,3 млн евро. Как бы не продешевить.

Как наиболее вероятный вариант, в попавшем в распоряжение bb.lv отчете юридического консультанта Sorainen фигурирует «котировка акций RNP на бирже (IPO), с продажей РД 51% участия и отчуждением оставшегося участия в течении 3 лет».

«Приблизительная общая прибыль Рижской думы от продажи домоуправления (дивиденды и доходы от продажи в течение 3 лет) – 87,4 млн евро», – оценила ситуацию фирма Sorainen в распространенном среди депутатов самоуправления материале.

Вероятны как минимум 7 сценариев приватизации. Первый путь – реорганизация RNP в акционерное общество и котировка акций на бирже, предусматривает две возможных развилки – Рижская дума теряет участие полностью или постепенно.

При продаже частей RNP частных инвесторов, есть уже три варианта – дума теряет участие полностью, либо при частичной продаже сохраняет контрольный пакет, либо миноритарное участие.

Наконец, при продаже RNP по частям многим покупателям, предприятие само по себе может быть изначально реорганизовано и разделено для частичной продажи – либо эти части будут проданы и ликвидированы.

Сценарий раздела считается самым невыгодным, при нем может быть получено около 55 млн евро, в то время как максимальная котировка акций на бирже способна дать даже 106 млн евро.

В любом случае, в минувший четверг в Рижской Думе был лишь дан старт увлекательному сериалу во многих сезонах…

Читайте нас также:
#рижская дума #биржа #Ригас Наму Парвалдниекс #приватизация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
4
0
5

Оставить комментарий

(3)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    27-го февраля

    У них дома разбегаются. Покупатель купит, а дома убежали.

    16
    2
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    То,что где то там в доле через кого то будут высшие чины рижской думы-к гадалке не ходи,но американский КНАБ этого не ,,заметит,,но в папочку компромата листочек положит.Таки на всякий случай...

    23
    2
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    Как бы это не вылилось в новую пустышку по образу Вентспилс Нафты..

    26
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эхо иранской войны: латвийские АЗС пугают водителей неизбежным ростом цен
Изображение к статье: Поднебесная создала крупнейшую в мире экосистему безэмиссионного транспорта. Иконка видео
Изображение к статье: Сообщили о подорожании нефти
Изображение к статье: Насколько подорожает нефть?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео