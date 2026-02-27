Личная жизнь Педро Паскаля — одна из самых обсуждаемых и при этом самых закрытых тем в Голливуде. Несмотря на мировую популярность после «Игры престолов», «Мандалорца» и «Одних из нас», актер практически не делится подробностями своих романов и принципиально не выносит личное на публику.

Популярный актер снова оказался в центре внимания — на этот раз не из-за роли, а из-за личной жизни. Педро Паскаль был замечен в Беверли-Хиллз в компании своего приятеля Рафаэля Оларры, и их поведение сразу же привлекло внимание папарацци.

По словам очевидцев, мужчины во время прогулки не скрывали тёплых чувств: обнимали друг друга за талию, улыбались и выглядели расслабленными. На одном из кадров Паскаль кладёт голову на плечо спутника, прижимаясь к нему губами и подбородком.

Судя по фотографиям, компания наслаждалась солнечным днём в Лос-Анджелесе и практически не отходила друг от друга. Когда один из фотографов попытался задать вопрос о характере их отношений, оба предпочли не комментировать ситуацию.

Это не первая их совместная прогулка за последние недели. Ранее пару замечали в Нью-Йорке — они посещали театр, где шла сценическая версия «Грозового перевала», и также не избегали внимания публики.

Интерес к этой истории подогревается ещё и тем, что Рафаэль Оларра ранее состоял в публичных отношениях с актёром Люк Эванс. В 2021 году они подтвердили расставание.

Сам Паскаль всегда предпочитал держать личную жизнь подальше от камер, несмотря на растущую популярность и статус одной из самых обсуждаемых звёзд последних лет. Поэтому новые снимки вызвали особенно бурную реакцию в сети. Известно, что его брат официально сменил пол.

Поклонники гадают, идёт ли речь о романтических отношениях или о близкой дружбе. Пока сами участники истории сохраняют молчание, интерес к этой теме только растёт.

