Французы носят около 1 000 000 фамилий - почему так много

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пятая Республика стоит на многообразии.

Пятая Республика стоит на многообразии.

Средние века дали людям множество прозвищ.

Франция может похвастаться самым богатым ономастическим наследием, насчитывая более миллиона различных фамилий.

Это разнообразие связано с происхождением фамилий: они не были установлены государством, а появились спонтанно в Средние века. Первоначально это были простые прозвища, используемые для различения людей с одинаковым именем. Эти прозвища постепенно стали наследственными на протяжении десятилетий. С тех пор они перестали быть привязаны к отдельному человеку, а стали принадлежать к семье, и таким образом превратились в фамилии, которые мы знаем сегодня.

Такое разнообразие фамилий также отражает языковое многообразие Франции в Средние века, включая бретонский, пикардский, эльзасский, окситанский, гасконский, каталонский, корсиканский и провансальский языки.

Интересный факт: 5% фамилий достаточно, чтобы охватить 80% населения Франции! Всего 1000 фамилий покрывают четверть населения. Таким образом, распределение фамилий далеко не однородно.

Чаще всего встречаются фамилии, образованные от имен: Мартэн, Бернар, Дюран, Тома, Роберт, Ришар, Симон, Мишель, Лоран… в каждой деревне когда-то был один или несколько сыновей Мартэна или Томаса.

Фамилия Мартэн, которая возглавляет национальный рейтинг, лидирует примерно в тридцати департаментах. Фамилия Моро распространена в регионах Центр и Новая Аквитания.

Фамилии, происходящие от кузнечного дела, широко распространены на севере (Лефевр/Лефевр), во Франш-Конте (Файвр) и на юге (Форе/Фабр). Испанские фамилии преобладают в Средиземноморье, в департаментах Од и Эро (Гарсия, Мартинес, Лопес, Санчес, Перес…), семьи, носящие их, являются потомками миграций XIX и XX веков.

Вот топ-10 самых распространенных фамилий во Франции:

Martin

Bernard

Moreau

Petit

Lefebvre

Durand

Dubois

Leroy

Thomas

Robert


#история #Франция #общество #культура #языки
