Франция может похвастаться самым богатым ономастическим наследием, насчитывая более миллиона различных фамилий.

Это разнообразие связано с происхождением фамилий: они не были установлены государством, а появились спонтанно в Средние века. Первоначально это были простые прозвища, используемые для различения людей с одинаковым именем. Эти прозвища постепенно стали наследственными на протяжении десятилетий. С тех пор они перестали быть привязаны к отдельному человеку, а стали принадлежать к семье, и таким образом превратились в фамилии, которые мы знаем сегодня.

Такое разнообразие фамилий также отражает языковое многообразие Франции в Средние века, включая бретонский, пикардский, эльзасский, окситанский, гасконский, каталонский, корсиканский и провансальский языки.

Интересный факт: 5% фамилий достаточно, чтобы охватить 80% населения Франции! Всего 1000 фамилий покрывают четверть населения. Таким образом, распределение фамилий далеко не однородно.

Чаще всего встречаются фамилии, образованные от имен: Мартэн, Бернар, Дюран, Тома, Роберт, Ришар, Симон, Мишель, Лоран… в каждой деревне когда-то был один или несколько сыновей Мартэна или Томаса.

Фамилия Мартэн, которая возглавляет национальный рейтинг, лидирует примерно в тридцати департаментах. Фамилия Моро распространена в регионах Центр и Новая Аквитания.

Фамилии, происходящие от кузнечного дела, широко распространены на севере (Лефевр/Лефевр), во Франш-Конте (Файвр) и на юге (Форе/Фабр). Испанские фамилии преобладают в Средиземноморье, в департаментах Од и Эро (Гарсия, Мартинес, Лопес, Санчес, Перес…), семьи, носящие их, являются потомками миграций XIX и XX веков.

Вот топ-10 самых распространенных фамилий во Франции:

Martin

Bernard

Moreau

Petit

Lefebvre

Durand

Dubois

Leroy

Thomas

Robert