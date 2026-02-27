Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыты риски для здоровья при использовании смартфона 0 288

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты риски для здоровья при использовании смартфона
ФОТО: Unsplash

Смартфон может негативно влиять на здоровье и быть причиной потери сна.

Специалисты издания BGR перечислили риски, которые могут быть связаны с использованием смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

В первую очередь они отметили, что чрезмерное обращение к гаджету может привести к снижению концентрации внимания, особенно у молодежи, и потери сна. Также время, проведенное за экраном телефона, может вызывать напряжение глаз и шеи. «Главное — умеренно использовать смартфон. Эксперты рекомендуют не более двух часов в день», — отметили авторы.

Еще один распространенный риск оказался связан с мошенничеством — например, с использованием SIM-карт. Журналисты объяснили, что злоумышленники могут обманом вынудить операторов связи перенести номер жертвы на другую SIM-карту и получить доступ к его банковским приложениям и соцсетям.

Также в материале говорится, что заряжать смартфоны от публичных зарядных станций и подключаться к открытым Wi-Fi-сетям не очень безопасно. Специалисты рекомендовали носить с собой свой адаптер питания и чаще обновлять прошивку устройства, устанавливая патчи безопасности.

Журналисты BGR подытожили, что телефон является переносчиком вирусов и микробов. В этой связи они посоветовали минимум раз в день чистить девайс — с помощью дезинфицирующего средства и салфетки.

Читайте нас также:
#мошенничество #безопасность #технологии #гаджеты #сон #смартфоны #вирусы #микробы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео