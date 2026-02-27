Смартфон может негативно влиять на здоровье и быть причиной потери сна.

Специалисты издания BGR перечислили риски, которые могут быть связаны с использованием смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

В первую очередь они отметили, что чрезмерное обращение к гаджету может привести к снижению концентрации внимания, особенно у молодежи, и потери сна. Также время, проведенное за экраном телефона, может вызывать напряжение глаз и шеи. «Главное — умеренно использовать смартфон. Эксперты рекомендуют не более двух часов в день», — отметили авторы.

Еще один распространенный риск оказался связан с мошенничеством — например, с использованием SIM-карт. Журналисты объяснили, что злоумышленники могут обманом вынудить операторов связи перенести номер жертвы на другую SIM-карту и получить доступ к его банковским приложениям и соцсетям.

Также в материале говорится, что заряжать смартфоны от публичных зарядных станций и подключаться к открытым Wi-Fi-сетям не очень безопасно. Специалисты рекомендовали носить с собой свой адаптер питания и чаще обновлять прошивку устройства, устанавливая патчи безопасности.

Журналисты BGR подытожили, что телефон является переносчиком вирусов и микробов. В этой связи они посоветовали минимум раз в день чистить девайс — с помощью дезинфицирующего средства и салфетки.