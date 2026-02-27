Baltijas balss logotype
Бытовой риск: почему даже завершённая стирка может быть опасной 0 687

Люблю!
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бытовой риск: почему даже завершённая стирка может быть опасной

Стиральная машина давно стала привычным помощником в быту, но даже обычный прибор может быть опасен, если пренебрегать правилами безопасности. Под напряжением машинка способна ударить током — особенно при нарушенном заземлении, повреждённой проводке или изношенной изоляции.

Главное правило специалистов: никогда не доставать бельё, пока прибор подключен к розетке. Даже после окончания программы внутри может сохраняться остаточное напряжение, и прикосновение к металлическому барабану способно привести к серьёзному поражению током.

Дополнительные риски

Особую осторожность стоит соблюдать на влажном полу. Контакт с работающей техникой при повышенной влажности резко увеличивает риск удара током. Современные системы защиты в старых квартирах не всегда способны справиться с утечками электричества.

Как обезопасить себя

  • Проверяйте заземление и состояние проводки.
  • Используйте УЗО или диффавтоматы.
  • Держитесь на безопасном расстоянии от работающего прибора.

Эти простые меры помогут спокойно стирать вещи и исключить бытовые риски, превращая рутинную стирку в безопасное занятие.

источник

Оставить комментарий

