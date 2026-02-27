Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Предупреждение России: мощный атомный авианосец прибыл на защиту Латвии 9 8195

Политика
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Предупреждение России: мощный атомный авианосец прибыл на защиту Латвии
ФОТО: Global Look Press

Авианосец "Шарль де Голль", флагман французского ВМФ и крупнейший неамериканский атомный авианосец, прибыл в среду в Балтийское море на учения стран НАТО по защите инфраструктуры государств региона. Французский атомоход путешествует не один: его эскорт состоит из нескольких фрегатов, корабля снабжения и ударной подводной лодки.

Это беспрецедентное развертывание в Балтийском море - ключевой этап миссии "La Fayette 26", иллюстрирующим приверженность Франции обеспечению безопасности северного фланга Европы.

Во время своего развертывания французская авианосная боевая группа примет участие в операции НАТО "Балтийский дозор" в Балтийском море, призванной предотвратить любую угрозу подводным инфраструктурам после обрыва кабелей, произошедшего по вине лодок, принадлежащих связанному с Москвой теневому флоту.

"Шарль де Голль" примет участие в союзных учениях Steadfast Dart и Neptune Strike , а также Cold Response. В рамках последних, проводимых Норвегией, более 30 000 военнослужащих мобилизуются для боевой подготовки в арктических условиях.

Контр-адмирал Тибо де Поссе, командующий воздушно-морскими силами быстрого реагирования в интервью AFP сказал:

"Это присутствие (Шарля де Голля), очевидно, помогает сдерживать и отпугивать всех тех, кто хотел бы атаковать интересы НАТО в этом регионе. Но развертывание было сделано не только для этого: принято решение укрепить связи с нашими союзниками в регионе, научиться - или заново научиться - работать вместе и постоянно совершенствоваться", цитирует Euronews.

Неудивительно, что гигантский авианосец вызывает большой интерес у жителей Швеции и многочисленных туристов. Шведская полиция и военная полиция усилили патрулирование из-за присутствия в городе 2 000 французских моряков и солдат.

Это второй раз за 25 лет, когда "Шарль де Голль", построенный в 2010 году, со своей армадой истребителей Rafale и эскортом. Первый раз это произошло во время извержения вулкана в Исландии в 2010 году. Тогда авианосец пересёк Северный полярный круг.

Также стало известно, что шведские военные сбили беспилотник, приблизившийся к французскому авианосцу «Шарль де Голль» в порту Мальме. Они считают, что дрон был российским, пишет "Медуза". Предполагается, сообщает шведская телерадиокомпания SVT, что дрон был запущен с находящегося в проливе Эресунн российского корабля.

Кроме того, ранее стало известно, что крупнейший носитель дронов и вертолетов в мире - турецкий авианосец TCG Anadolu развертывается в направлении побережья Латвии в рамках операции Eastern Sentry. Он перешел под командование ВВС НАТО для усиления воздушного наблюдения и обороны вдоль восточной границы альянса.

Читайте по теме: «Сигнал России»: к берегам Латвии прибыл крупный авианосец

Читайте нас также:
#НАТО #безопасность #Балтийское море #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
25
0
1
2
0
5

Оставить комментарий

(9)
  • Д
    Дед
    27-го февраля

    О, и достойная цель для орешника приплыла.

    24
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го февраля

    Данный авианосец базируется в порту шведского города Мальмо. Если кому-то интересно что действительно может в бассейне Балтики, а уж тем более для Латвии, посмотрите географическую карту.

    23
    3
  • SF
    Serhz Fider
    27-го февраля

    лишь бы не обкакался, как американский

    35
    4
  • bt
    bory tschist
    Serhz Fider
    27-го февраля

    serhz pider, вы ошиблись

    4
    33
  • bt
    bory tschist
    27-го февраля

    ... a тем временем – на территории Балтийских Cтран идёт активный сбор данных сторонников фашиствующего кремля для предстоящей депортации (а меня-то за что? – больше не "прокатит". ... cдутая pаися уже давно ... забила на своих балтийских соотечественников – свою кишку скоро не чем будет набить)

    3
    51
  • ТТ
    Тим Тим
    bory tschist
    27-го февраля

    Послушай г... но ,закрой свой еб.. ник, воняет, наверное круто по твоему ущербному мнению на которое тут всем нас.. ать(судя по минусам) сидя в норке оскарблять других.Видал я такую категорию "баб" с ошибочными признаками мужского пола, которые ооочень круты на просторах интергета, а вечером домой возвращаются мелкими перебежками.

    27
    1
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    27-го февраля

    тим-тим, ты, сначала бы сопельки свои юниорские, со страшными угрозами, подобрáл, слишком дерзко пованиваешь из своего убогого бункера

    1
    21
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    Знал бы Шарль, чем занимаются его потомки, да еще прикрывшись его именем..

    40
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го февраля

    Так он на защиту прибыл, на учения или на якоре в Мальме стоит?

    Совсем ку - ку?

    43
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео