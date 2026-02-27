Авианосец "Шарль де Голль", флагман французского ВМФ и крупнейший неамериканский атомный авианосец, прибыл в среду в Балтийское море на учения стран НАТО по защите инфраструктуры государств региона. Французский атомоход путешествует не один: его эскорт состоит из нескольких фрегатов, корабля снабжения и ударной подводной лодки.

Это беспрецедентное развертывание в Балтийском море - ключевой этап миссии "La Fayette 26", иллюстрирующим приверженность Франции обеспечению безопасности северного фланга Европы.

Во время своего развертывания французская авианосная боевая группа примет участие в операции НАТО "Балтийский дозор" в Балтийском море, призванной предотвратить любую угрозу подводным инфраструктурам после обрыва кабелей, произошедшего по вине лодок, принадлежащих связанному с Москвой теневому флоту.

"Шарль де Голль" примет участие в союзных учениях Steadfast Dart и Neptune Strike , а также Cold Response. В рамках последних, проводимых Норвегией, более 30 000 военнослужащих мобилизуются для боевой подготовки в арктических условиях.

Контр-адмирал Тибо де Поссе, командующий воздушно-морскими силами быстрого реагирования в интервью AFP сказал:

"Это присутствие (Шарля де Голля), очевидно, помогает сдерживать и отпугивать всех тех, кто хотел бы атаковать интересы НАТО в этом регионе. Но развертывание было сделано не только для этого: принято решение укрепить связи с нашими союзниками в регионе, научиться - или заново научиться - работать вместе и постоянно совершенствоваться", цитирует Euronews.

Неудивительно, что гигантский авианосец вызывает большой интерес у жителей Швеции и многочисленных туристов. Шведская полиция и военная полиция усилили патрулирование из-за присутствия в городе 2 000 французских моряков и солдат.

Это второй раз за 25 лет, когда "Шарль де Голль", построенный в 2010 году, со своей армадой истребителей Rafale и эскортом. Первый раз это произошло во время извержения вулкана в Исландии в 2010 году. Тогда авианосец пересёк Северный полярный круг.

Также стало известно, что шведские военные сбили беспилотник, приблизившийся к французскому авианосцу «Шарль де Голль» в порту Мальме. Они считают, что дрон был российским, пишет "Медуза". Предполагается, сообщает шведская телерадиокомпания SVT, что дрон был запущен с находящегося в проливе Эресунн российского корабля.

Кроме того, ранее стало известно, что крупнейший носитель дронов и вертолетов в мире - турецкий авианосец TCG Anadolu развертывается в направлении побережья Латвии в рамках операции Eastern Sentry. Он перешел под командование ВВС НАТО для усиления воздушного наблюдения и обороны вдоль восточной границы альянса.

Читайте по теме: «Сигнал России»: к берегам Латвии прибыл крупный авианосец