Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Будет новый налог? 1 1681

Политика
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Будет новый налог?

Нацобъединение призывает ввести "военный налог"

Национальное объединение предлагает ввести налог на экономическую безопасность, "чтобы существенно уменьшить экономическую зависимость Латвии от России и одновременно обеспечить дополнительное финансирование для безопасности страны.

Нацобъединение в своем заявлении отмечает, что, "несмотря на развернутую Россией полномасштабную войну на Украине, в Латвию по-прежнему поступают товары российского происхождения, прямо или через страны-посредники, тем самым косвенно пополняя бюджет стрстраны-агрессора. Такая ситуация недопустима как с точки зрения безопасности, так и с моральной точки зрения."

"В Латвии очень много достойных предприятий, которые прекратили свою деятельность в России, отказавшись от большой прибыли из-за своих государственных убеждений. Эти предприниматели сейчас находятся в условиях недобросовестной конкуренции в сравнении с теми, кто продолжает сотрудничество со страной-агрессором. Новый закон предлагает это прекратить.

Это будет тест и для должностных лиц, закрепляются ли слова о солидарности с Украиной и разрыве связей с Россией в дедействиях или это только риторика.

... Пока Россия продолжает войну и угрожает европейской безопасности, Латвия не должна быть страной, которая своим потреблением помогает поддерживать военную экономику агрессора", - подчеркивает Артур Бутанс, депутат Сейма от Национального объединения.

Предложенный Нацобъединением налог на экономическую безопасность предусматривает применение повышенной — 30%-ной ставки налога на товары, происхождением которых являются страны высокого риска, в первую очередь Россия, или которые попадают в Латвию по рискованным цепочкам поставок. Налог распространялся бы на несколько важных групп товаров, в том числе продовольственное сырье, минеральные продукты, корм для скота, изделия из металла, химии и текстиля.

Для введения военного налога Нацобъединение разработало новый закон — Закон о налоге на экономическую безопасность — а также соответствующие поправки к законам «О подоходном налоге с предприятий», а также к закону «О налогах и пошлинах».

Читайте нас также:
#налоги #Украина #Латвия #депутаты #безопасность #нацобъединение #экономика #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
1
1
4
2
21

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го февраля

    Ну да, 5% уже маловато?

    40
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео