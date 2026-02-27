Национальное объединение предлагает ввести налог на экономическую безопасность, "чтобы существенно уменьшить экономическую зависимость Латвии от России и одновременно обеспечить дополнительное финансирование для безопасности страны.

Нацобъединение в своем заявлении отмечает, что, "несмотря на развернутую Россией полномасштабную войну на Украине, в Латвию по-прежнему поступают товары российского происхождения, прямо или через страны-посредники, тем самым косвенно пополняя бюджет стрстраны-агрессора. Такая ситуация недопустима как с точки зрения безопасности, так и с моральной точки зрения."

"В Латвии очень много достойных предприятий, которые прекратили свою деятельность в России, отказавшись от большой прибыли из-за своих государственных убеждений. Эти предприниматели сейчас находятся в условиях недобросовестной конкуренции в сравнении с теми, кто продолжает сотрудничество со страной-агрессором. Новый закон предлагает это прекратить.

Это будет тест и для должностных лиц, закрепляются ли слова о солидарности с Украиной и разрыве связей с Россией в дедействиях или это только риторика.

... Пока Россия продолжает войну и угрожает европейской безопасности, Латвия не должна быть страной, которая своим потреблением помогает поддерживать военную экономику агрессора", - подчеркивает Артур Бутанс, депутат Сейма от Национального объединения.

Предложенный Нацобъединением налог на экономическую безопасность предусматривает применение повышенной — 30%-ной ставки налога на товары, происхождением которых являются страны высокого риска, в первую очередь Россия, или которые попадают в Латвию по рискованным цепочкам поставок. Налог распространялся бы на несколько важных групп товаров, в том числе продовольственное сырье, минеральные продукты, корм для скота, изделия из металла, химии и текстиля.

Для введения военного налога Нацобъединение разработало новый закон — Закон о налоге на экономическую безопасность — а также соответствующие поправки к законам «О подоходном налоге с предприятий», а также к закону «О налогах и пошлинах».