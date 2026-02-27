Baltijas balss logotype
Накануне «большого шухера»: дипломаты США бегут из Израиля. Что происходит?

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Накануне «большого шухера»: дипломаты США бегут из Израиля. Что происходит?
ФОТО: Global Look Press

Сотрудники американского посольства в Израиле покидают страну. Посол США призвал их уезжать «уже сегодня». Госдеп также призвал граждан США покинуть Израиль «пока доступны коммерческие рейсы». Намечается война с Ираном?

Государственный департамент США объявил, что вспомогательный персонал американского посольства и члены семей дипломатов покидают Израиль. Решение, сообщается на сайте посольства США, принято 27 февраля «из-за угрозы безопасности». Госдеп также отметил, что граждане США могут покинуть Израиль, «пока доступны коммерческие рейсы», цитирует "Медуза".

Посол США в Израиле Майк Хакаби разослал сотрудникам письмо, в котором объявил, что те, кому разрешено уехать из Израиля, «должны сделать это сегодня», пишет The New York Times. По словам Хакаби, «паниковать не стоит», но забронировать авиабилеты нужно как можно скорее.

The New York Times связывает разрешение сотрудникам посольства и членам их семей покинуть Израиль с готовящимся ударом по Ирану.

@user4581522407439Шевченко о войне США в Иране #максимшевченко # #иран

Президент США Дональд Трамп угрожает нанести удары по Ирану, если власти страны не заключат сделку с Вашингтоном по ядерной программе. 26 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США и Ираном, который, как писал Axios, в администрации Трампа рассматривали как последний шанс для дипломатии. Переговоры, пишет CNN, завершились договоренностью провести еще одну «техническую» встречу в начале марта.

Накануне сообщалось, что в США задумали хитроумный план новой войны с Ираном с использованием Израиля.

По информации Politico, советники Дональда Трампа уверены, что «мы собираемся их разбомбить» и хотят, чтобы Израиль атаковал Иран первым — чтобы ответный удар Ирана по Израилю и американским базам в регионе помог заручиться поддержкой масштабного вторжения США в Иран среди американской общественности.

Читайте: США задумали хитроумный план новой войны с Ираном с использованием Израиля

(2)
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    75-80%американцев против войны с Ираном,совершенно не видя в нем угрозы,но Трамп же актер и комнатная шавка Нетаньяху,о чем знает уже почти вся Америка,поэтому война неизбежна,ведь Израиль хочет контролировать весь Ближний Восток ,а затем и весь мир. Такой же комнатной собачкой властей Израиля является и власть России,включая Вову Шеломова(Путина),который проворовавшихся евреев отпускает в Израиль и слушает ,,просьбы,,израильтян,что ,,комнатных собачек,,из ,,Нового Иерусалима,,на Украине трогать нельзя,а Зельца тем более.. А кто в Латвии работает на Израиль?! Вот тема для латышских журналистов-еврейские и так знают 😈👽🔯

  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    так по американски: вы там должны немного так умереть, чтобы мы могли потом к ним вторгнуться.. другой вопрос, а вдруг передумают ? и тут засада..

