Зима — то самое время, когда мотивация заниматься спортом тает быстрее, чем снег под оттепелью. Холод, короткий световой день, усталость — и вот уже диван кажется гораздо привлекательнее тренажёрного зала.

Мы знаем, что физическая активность полезна. Она улучшает психическое состояние, помогает контролировать давление, снижает риск падений у пожилых людей. Масштабный обзор 187 рандомизированных исследований с участием почти 30 000 человек показал: регулярные упражнения уменьшают риск смертности примерно на 13%.

Но как только речь заходит о конкретике — начинается путаница. Что лучше: бег или плавание? Хоккей или теннис? Силовые тренировки или танцы? Можно ли «убежать» от смерти быстрее, чем «уплыть» от неё?

Недавняя публикация в журнале BMJ Medicine добавила масла в огонь. В статье утверждалось, что бег связан со снижением смертности, а плавание — нет. Звучит громко. Но всё ли так однозначно?

Почему такие выводы могут быть обманчивыми

Экономист и профессор Университета Брауна Эмили Остер в своей колонке для The New York Times объясняет, почему подобные выводы требуют осторожности.

Идеальный способ понять, что действительно эффективнее, — это крупные рандомизированные исследования, где людей случайным образом распределяют по разным программам тренировок. Но такие проекты стоят дорого, требуют огромных выборок и долгих лет наблюдений. К тому же не каждый согласится годами заниматься спортом по «назначению».

Поэтому большинство данных о «лучшем виде спорта» основаны на наблюдательных исследованиях. Участников просто спрашивают, чем они занимаются, и затем сравнивают показатели их здоровья.

И здесь возникает главная проблема: корреляция — это не причинно-следственная связь.

Что показал пример с бегунами и пловцами

Если внимательно изучить данные исследования из BMJ Medicine, становится ясно: дело может быть вовсе не в самом беге или плавании.

Среди регулярно бегающих участников курили около 5%. Среди тех, кто часто плавал, — 11%, что почти соответствует среднему уровню по США.

Пловцы чаще имели избыточный вес, повышенное давление и наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Одно из возможных объяснений простое: врачи часто рекомендуют плавание людям с уже существующими проблемами со здоровьем, потому что это щадящая нагрузка без ударного воздействия на суставы.

Получается, исследование говорит скорее о типах людей, выбирающих разные виды спорта, чем о самих упражнениях.

Не первый раз

Похожие истории случались и раньше.

В исследовании 2019 года, опубликованном в базе Национальная медицинская библиотека США, утверждалось, что оптимальный показатель — 7500 шагов в день. Но те, кто много ходил, одновременно чаще придерживались других здоровых привычек: не курили, правильно питались, следили за режимом.

В статье 2025 года в журнале Nature утверждалось, что одна минута интенсивной активности сопоставима с часом лёгкой. Однако способность выдерживать высокую нагрузку сама по себе может быть признаком хорошего здоровья, а не его следствием.

И снова — смешение причины и следствия.

Что действительно известно наверняка

По словам Эмили Остер, люди любят громкие выводы. Нам хочется услышать: «Вот он, идеальный рецепт долголетия». Но правда скромнее.

Мы точно знаем одно: регулярная физическая активность, которая повышает частоту сердечных сокращений, полезна.

Рандомизированные исследования, подтверждающие снижение рисков, чаще всего ориентируются на примерно 2,5 часа умеренной активности в неделю.

А вот ответ на вопрос, что именно лучше — бег или плавание, — может так и остаться без окончательной точки.

Главное — не бросить

Есть ещё один важный фактор: приверженность. Люди гораздо охотнее продолжают заниматься тем, что им нравится и вписывается в их образ жизни.

Если человек ненавидит бег, но обожает бассейн — плавание принесёт ему больше пользы просто потому, что он не бросит его через месяц.

Возможно, самый честный вывод звучит не так эффектно, как заголовки: не так важно, бежите вы или плывёте. Важно, чтобы вы продолжали двигаться. И делали это регулярно.

В конечном счёте продлевает жизнь не конкретный вид спорта, а привычка не останавливаться.

