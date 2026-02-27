Baltijas balss logotype
Англичане бежали: Великобритания эвакуировала персонал посольства в Иране

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Англичане бежали: Великобритания эвакуировала персонал посольства в Иране
ФОТО: Global Look Press

Власти Великобритании отозвали сотрудников посольства в Тегеране, сообщает МИД страны. Великобритания уже вывозила весь персонал посольства в Иране в июне 2025 года — тогда это произошло через несколько дней после начала израильских бомбардировок Ирана.

Как отмечается в сообщении, посольство продолжит работать дистанционно. При этом ведомство рекомендовало гражданам Великобритании воздержаться от поездок в Иран, пишет "Медуза".

Президент США Дональд Трамп угрожает Ирану военными ударами, если власти Ирана не заключат с Вашингтоном ядерную сделку. США стянули в регион крупную военную группировку.

Соединенные Штаты на фоне обострения вывезли часть персонала посольства в Ливане и Израиле (в Иране американского посольства нет).

Вскоре после того, как удары прекратились, работа посольства была возобновлена.

#Иран #США #Израиль #Дональд Трамп #Великобритания #эвакуация #безопасность #политика
Оставить комментарий

