Бывший премьер Великобритании стал советником Зеленского 0 749

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывший премьер Великобритании стал советником Зеленского

Риши Сунак стал советником Зеленского по восстановлению экономики Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом пишет The Independent.

«Риши Сунак начал консультировать украинское правительство по вопросам восстановления экономики, поскольку Киев надеется восстановить свой энергетический сектор к следующей зиме», — говорится в публикации.

Уточняется, что Сунак будет проводить бесплатные консультации. Международная группа, частью которой стал экс-премьер Великобритании, планирует помочь Украине привлечь инвестиции в оборонную сферу и «усилить энергетическую устойчивость» республики.

Читайте нас также:
#Украина #инвестиции #Великобритания #энергетика #Риши Сунак #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
1
0
0
0

