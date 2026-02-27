Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С центром искусственного интеллекта что-то пошло не так... 2 4997

Наша Латвия
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: С центром искусственного интеллекта что-то пошло не так...
ФОТО: Unsplash.com

Если так и дальше пойдет, то новое учреждение могут даже ликвидировать!

Создателям центра искусственного интеллекта скоро придется... спрашивать у искусственного интеллекта о том, почему работа центра буксует!

"В апреле прошлого года Центр искусственного интеллекта был открыт с большой помпой. Должностные лица тогда не скупились на обещания — центр должен стать двигателем, который поможет Латвии влиться в глобальную технологическую элиту. Однако менее чем через год торжественное настроение сменилось политическим скепсисом. В первой половине февраля нынешнюю работу центра критически оценили в комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям, руководитель которой Олег Буров даже высказался: если в ближайшие месяцы не будет конкретных результатов, надо начать думать о ликвидации учреждения", - сообщила сегодня вечером программа Латвийского ТВ Panorāma.

Критика со стороны депутатов прозвучала и за то, что центр до сих пор толком не приступил к работе, и за то, что его руководитель по-прежнему фактически является единственной работницей.

«Сейчас команда находится в стадии комплектования, но нельзя сказать, что я совсем одна, потому что все-таки есть члены совета, которые на общественных началах тоже дают направление и задачи, компетенцию, опыт, контакты, да и в Государственном агентстве цифрового развития есть секретариат Центра искусственного интеллекта», - рассказала ЛТВ директор центра Гуна Пуце.

Команда Центра искусственного интеллекта будет небольшой — планируется трудоустроить в общей сложности четырех сотрудников, включая руководителя. До сих пор новые люди не наняты, так как первое полугодие работы посвящено разработке юридической рамки учреждения, что стало условием для создания штатных мест. Сейчас центр создает свой офис в помещениях Государственного агентства цифрового развития.

Знающие люди поясняют, что центру нормально начать работу помешала и замена руководителя. Пуце находится в кресле директора всего около месяца, сменив на посту Наталью Чернецкую, которая проработала совсем недолго.

"Во всех европейских странах создаются такие центры, и нет одной модели, как эти центры работают. Есть модель, где 50% государство, 50% — коммерсанты, как в Швеции, например. Существуют разные модели. Я думаю, мы ставили здесь амбициозную цель создать мандат на такое специальное регулирование, что дает центру, может быть, больше прав, чем в обычном случае", - рассказал заместитель госсекретаря министерства умной администрации и регионального развития Гатис Озолс.

Ректор Латвийского университета бионаук и технологий Ирина Архипова пояснила: "Мы знаем, что это учреждение создано фактически на основе трех структур или сил: это академическая среда, это публичное управление и коммерсанты, а значит, частные компании, что само по себе в какой-то степени является вызовом.

Ведь мы прекрасно знаем, что здесь встречаются фактически и идеи, которые представляют собой академическую среду, и форма, определяемая госучастием, и именно практический вклад, который дают наши коммерсанты. И уравновесить все эти интересы не просто ".

Чем же занимается этот центр? Его цель - помочь предприятиям и государству внедрить искусственный интеллект, чтобы работать умнее и государство было конкурентоспособным. В то же время заботиться о том, чтобы новые технологии владели латышским языком и были безопасны для всех. Кроме того, центру поручено оценить риски, связанные с искусственным интеллектом, и сотрудничать с надзорными органами. Одна из главных практических задумок центра - так называемая регулятивная среда, или «песочница», где компании могли бы безопасно тестировать решения искусственного интеллекта перед их выпуском на рынок.

Директор центра Пуце рассказала: "Сейчас, уже готовясь к этому призыву, предприниматели заинтересованы, приходят со своими идеями, спрашивают и спрашивают — был бы этот вопрос уместным в «песочнице» или как другой решаемый вопрос. Поэтому интерес есть».

Представители отрасли подчеркивают: такой центр необходим как государственный «хозяин», который, наконец, ввел бы четкую методологию и цели по внедрению технологий. В Латвийской ассоциации искусственного интеллекта считают, что основной фокус надо делать не на теоретических дискуссиях, а на практическом повышении производительности и поддержке местных предприятий.

Читайте нас также:
#Латвия #искусственный интеллект #технологии #критика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
2
3
1
1
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го февраля

    До сих пор новые люди не наняты,

    == Оно и понятно, когда в кармане справка об окончании 4 классов, то тогда совершенно невозможно определить, чем отличается искусственный интеллект от натурального.

    25
    2
  • р
    реалист
    27-го февраля

    в латвии у представителей власти полностью отсутствует натуральный интеллект, зачем им ещё искусственный интеллект? Естественно, затем чтобы распилить средства, на него выделенные.

    35
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: В проблемах Латгалии виноват… её комплекс жертвы - экономист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео