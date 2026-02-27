Если так и дальше пойдет, то новое учреждение могут даже ликвидировать!

Создателям центра искусственного интеллекта скоро придется... спрашивать у искусственного интеллекта о том, почему работа центра буксует!

"В апреле прошлого года Центр искусственного интеллекта был открыт с большой помпой. Должностные лица тогда не скупились на обещания — центр должен стать двигателем, который поможет Латвии влиться в глобальную технологическую элиту. Однако менее чем через год торжественное настроение сменилось политическим скепсисом. В первой половине февраля нынешнюю работу центра критически оценили в комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям, руководитель которой Олег Буров даже высказался: если в ближайшие месяцы не будет конкретных результатов, надо начать думать о ликвидации учреждения", - сообщила сегодня вечером программа Латвийского ТВ Panorāma.

Критика со стороны депутатов прозвучала и за то, что центр до сих пор толком не приступил к работе, и за то, что его руководитель по-прежнему фактически является единственной работницей.

«Сейчас команда находится в стадии комплектования, но нельзя сказать, что я совсем одна, потому что все-таки есть члены совета, которые на общественных началах тоже дают направление и задачи, компетенцию, опыт, контакты, да и в Государственном агентстве цифрового развития есть секретариат Центра искусственного интеллекта», - рассказала ЛТВ директор центра Гуна Пуце.

Команда Центра искусственного интеллекта будет небольшой — планируется трудоустроить в общей сложности четырех сотрудников, включая руководителя. До сих пор новые люди не наняты, так как первое полугодие работы посвящено разработке юридической рамки учреждения, что стало условием для создания штатных мест. Сейчас центр создает свой офис в помещениях Государственного агентства цифрового развития.

Знающие люди поясняют, что центру нормально начать работу помешала и замена руководителя. Пуце находится в кресле директора всего около месяца, сменив на посту Наталью Чернецкую, которая проработала совсем недолго.

"Во всех европейских странах создаются такие центры, и нет одной модели, как эти центры работают. Есть модель, где 50% государство, 50% — коммерсанты, как в Швеции, например. Существуют разные модели. Я думаю, мы ставили здесь амбициозную цель создать мандат на такое специальное регулирование, что дает центру, может быть, больше прав, чем в обычном случае", - рассказал заместитель госсекретаря министерства умной администрации и регионального развития Гатис Озолс.

Ректор Латвийского университета бионаук и технологий Ирина Архипова пояснила: "Мы знаем, что это учреждение создано фактически на основе трех структур или сил: это академическая среда, это публичное управление и коммерсанты, а значит, частные компании, что само по себе в какой-то степени является вызовом.

Ведь мы прекрасно знаем, что здесь встречаются фактически и идеи, которые представляют собой академическую среду, и форма, определяемая госучастием, и именно практический вклад, который дают наши коммерсанты. И уравновесить все эти интересы не просто ".

Чем же занимается этот центр? Его цель - помочь предприятиям и государству внедрить искусственный интеллект, чтобы работать умнее и государство было конкурентоспособным. В то же время заботиться о том, чтобы новые технологии владели латышским языком и были безопасны для всех. Кроме того, центру поручено оценить риски, связанные с искусственным интеллектом, и сотрудничать с надзорными органами. Одна из главных практических задумок центра - так называемая регулятивная среда, или «песочница», где компании могли бы безопасно тестировать решения искусственного интеллекта перед их выпуском на рынок.

Директор центра Пуце рассказала: "Сейчас, уже готовясь к этому призыву, предприниматели заинтересованы, приходят со своими идеями, спрашивают и спрашивают — был бы этот вопрос уместным в «песочнице» или как другой решаемый вопрос. Поэтому интерес есть».

Представители отрасли подчеркивают: такой центр необходим как государственный «хозяин», который, наконец, ввел бы четкую методологию и цели по внедрению технологий. В Латвийской ассоциации искусственного интеллекта считают, что основной фокус надо делать не на теоретических дискуссиях, а на практическом повышении производительности и поддержке местных предприятий.