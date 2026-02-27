Baltijas balss logotype
Названы самые ожидаемые игры 0 221

Техно
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Изображение: Rockstar Games

Изображение: Rockstar Games

TechSpot назвала самые ожидаемые игры 2026 — GTA VI, 007: First Light, Replaced.

Журналисты издания TechSpot перечислили самые ожидаемые среди геймеров игры 2026 года. Список доступен на сайте медиа.

В первую очередь авторы назвали 007: First Light, которая расскажет историю происхождения спецагента Джеймса Бонда. Игра выйдет на консолях и персональных компьютерах 27 мая. Также они отметили Replaced, разработка которой началась еще в 2018 году, новую игру культовой серии Fable и очередную часть стратегии в реальном времени Warhammer 40K: Dawn of War 4.

В список включили Phantom Blade Zero — ролевую игру для фанатов Sekiro: Shadows Die Twice, Stellar Blade и Black Myth: Wukong. Control Resonant станет продолжением знаменитой игры Control от студии Remedy, она должна появиться до конца года. Кроме того, журналисты отметили, что очень ждут Diablo 4: Lord of Hatred - игра анонсирована на 28 апреля. Одной из самых ожидаемых игр 2026 года оказалась GTA VI.

Также в подборку включили Subnautica 2, Forza Horizon 6, Crimson Desert, Slay the Spire 2, Gears of War: E-Day, Star Wars: Zero Company, Gothic 1 Remake и Resident Evil Requiem.

«Ожидайте сиквелы и ремейки любимых классических игр, потенциальные инди-хиты и высокобюджетные блокбастеры от крупных студий», — заключили журналисты.

#игры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
