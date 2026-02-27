Baltijas balss logotype
WhatsApp выпустил инструкцию, как обойти блокировку в России 0 390

Техно
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: WhatsApp выпустил инструкцию, как обойти блокировку в России
ФОТО: Unsplash

Самый надежный способ обойти блокировки российских властей — использовать качественный сервис VPN.

Российские пользователи вотсапа заметили, что поверх чатов появился баннер со словами «Проблемы с подключением? Узнайте, какие у вас есть варианты».

При нажатии на баннер открывается страница справочного центра с заголовком «О подключении к WhatsApp при неработающей сети», сообщает The Bell 27 февраля.

В инструкции представлены три варианта, что делать, если возникли трудности с подключением: выбрать другую сеть Wi-Fi, подключиться с помощью VPN или использовать прокси-сервер.

Как отмечает The Bell, компания дала один «реально работающий совет» — использовать надежный VPN.

WhatsApp заявил 12 февраля, что власти России попытались полностью заблокировать мессенджер, и пообещал «делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи».

Роскомнадзор блокирует работу вотсапа в России с лета 2025 года, когда перестали работать видео-звонки. При этом в конце февраля 2026-го у части пользователей не было никаких проблем с мессенджером.

Власти России также ограничивают работу телеграма. По данным российских СМИ, Роскомнадзор планирует полностью его заблокировать 1 апреля.

#telegram #инструкция #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео