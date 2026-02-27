28 февраля в православных храмах отмечается память апостола Онисима, жившего в начале I тысячелетия. В народном календаре этот день называется Онисим Овчарник. Наши предки в этот день поддерживали родственников и друзей, оказавшихся в трудной ситуации, но категорически отказывались давать им деньги в долг.

28 февраля православные верующие вспоминают апостола от семидесяти Онисима, который жил в I веке. Согласно преданиям, он был рабом состоятельного христианина Филимона. Однажды, совершив преступление против своего хозяина, Онисим, опасаясь наказания, сбежал в Рим. Однако там его арестовали и заключили в тюрьму. Судьба беглеца оставалась неизвестной, пока он не встретил апостола Павла, что изменило его жизнь.

Апостол написал письмо Филимону с просьбой простить Онисима. Хозяин не только выполнил просьбу, но и освободил раба. Онисим принял крещение и, выйдя на свободу, начал проповедовать христианство за пределами Византии, где родился.

Известно, что Онисим не ушел из жизни своей смертью, а стал жертвой мучений и пыток, которые ему устроил римский губернатор. Это наказание было вызвано его проповедью Евангелия и обращением многих людей, включая жену его родного брата, в христианство.

Народный календарь: Онисим Овчарник

Народный праздник, посвященный святому апостолу Онисиму, в прошлом имел различные названия. В некоторых регионах его называли «Онисим Зимобор» или просто «Зимобор», в других — «Онисим Овчарник», «Онисим Овчар» или «Онисим Зорник». Люди верили, что в это время зима теряет свою силу, и связывали это событие с Власьевым днем, когда зима теряла свой первый рог.

Празднику посвящены старинные пословицы: «Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат»; «Один пастух тысячи овец пасет»; «Бежали овцы по Калинову мосту, увидали зарю, пометались в воду».

Народ знал: после Онисима Овчарника зима теряет свою силу, и опасаться ее уже не стоит. Однако весне в это время бывает непросто, так как ей приходится бороться за свои права.

Онисим Овчарник: что можно делать

Можно — это не руководство к действию, а то, что считалось обязательным или желательным для людей в давние времена, когда они верили в приметы, обряды и заговоры.

На Онисима Овчарника полагалось посещать церковь — с этого начинали свой день люди, независимо от места жительства и сословия. Апостол Онисим считается покровителем овец и пастухов, поэтому у него просили помощи в уходе за животными. В это время на свет появлялись ягнята, требующие особого внимания.

Овчары в этот день «окликали» звезды, надеясь на здоровый и многочисленный приплод. Вечером мужчины выходили во двор и кланялись по три раза на все четыре стороны, произнося: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы уродилось овец более того».

Обряды, направленные на удачу в будущем, проводили не только овчары, но и женщины, занимающиеся рукоделием. Выбрав лучший клубок шерсти или ниток, они выставляли их на улице, надеясь, что это поможет в мастерстве.

На Онисима Овчарника на мороз выносили семена, делая это трижды. Считалось, что утренняя заря укрепит их, и всходы будут отличными. Этот обряд назывался «зорнить пряжу».

На Онисима Овчарника устраивались пышные застолья. Приглашали родственников и соседей. Хозяйки старались угодить, ведь чем больше вкусных блюд будет на столе, тем более обильным и щедрым окажется весь год. Особое внимание уделяли гостям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, их сытно кормили и поили.

Онисим Овчарник: народные приметы

Приметы праздника также связаны с овцами. Например, лучшим подарком на Онисима считался тот, что был сделан из овчины, что гарантировало удачу как дарителю, так и получателю.

Существуют и приметы, касающиеся погоды. Если в ночь на Онисима светила яркая луна, это предвещало морозы. Красно-оранжевый закат указывал на то, что через несколько дней начнутся сильные метели. Об этом же сообщали лисицы, которые лаяли в лесу. Погода на Онисима предсказывала, что ожидать в сентябре.

Онисим Овчарник: что нельзя делать

Главные запреты дня касаются денег, планов и обещаний. 28 февраля люди знали, что в это время запрещается:

Делиться планами — они не сбудутся.

Давать обещания и верить обещаниям других — слова окажутся пустыми.

Ругаться с близкими родственниками — к болезни.

Обижать домашних животных, особенно овец. Они могут начать болеть.

На Онисима Овчарника категорически запрещалось давать деньги в долг. Мало того, что они могут не вернуться к хозяину или задержаться в пути, это может навсегда испортить отношения с теми, кому была оказана помощь.

Народные приметы, пришедшие из глубины веков, полны предрассудков и язычества. Следовать им, конечно, не обязательно. Это было бы нелепо. У современных людей другие ценности и ориентиры. Однако знать, как жили наши предки, почему они поступали так или иначе, чего опасались и чему радовались, совсем не бесполезно.