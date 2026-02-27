Разные виды клея функционируют по-разному. Наиболее эффективные из них вступают в химическую реакцию с материалом, который они склеивают (субстратом). В результате образуются новые молекулы, частично состоящие из атомов субстрата и частично — из атомов клея.

Многие клеи прикрепляются к субстрату благодаря межмолекулярным силам притяжения (силам Ван-дер-Ваальса). Эти силы возникают из-за наличия у молекул электрических полюсов, как постоянных, так и временных. Молекулы притягиваются друг к другу противоположными полюсами.

Некоторые клеи формируют водородные связи с субстратом. Это особенно прочный вид межмолекулярного притяжения, который возникает, когда атом одной молекулы притягивается к атому водорода другой молекулы.

Если субстрат растворяется в клее, склеивание двух предметов может происходить через диффузию, то есть за счет проникновения молекул из одного предмета в другой. Так, например, пластиковые детали соединяются с помощью растворителя пластика. Существуют и другие силы, которые могут участвовать в процессе склеивания.