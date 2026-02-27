Baltijas balss logotype
«Миф о величии России рухнул!» Домбрава высказался о Кремле-убийце, погибших русских и украинцах 6 3077

Политика
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Миф о величии России рухнул!» Домбрава высказался о Кремле-убийце, погибших русских и украинцах
ФОТО: LETA

"Российский империализм ведет русский народ к уничтожению и тащит за собой украинцев", - считает депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава.

Вот, что написал латвийский депутат Сейма у себя в Facebook: "Многим балдеющим от советской ностальгии умам долгое время казалось, что Россия настолько могущественна, что своими 140-миллионным населением без проблем смогла бы подчинить Европу с населением 500 миллионов человек, США и Канаду с населением около 400 миллионов и при необходимости еще несколько азиатских народов.

За последние четыре года миф о величии России рухнул. Четыре года, огромные потери и не смогли даже завоевать половину украинского государства. Результаты трагичны. Единственное, чего Россия добилась - создала в Европе многотысячную зону смерти, разрушила инфраструктуру, убила огромное количество русских и украинцев.

Российский империализм ведет русский народ к уничтожению и тащит за собой украинцев, защищающих свою землю. В то же время россияне - это те, кто быстрее всего могут покончить с этим разрушением. Если хватит ума и совести... Но на это не рассчитываю. Пока желания умереть за Российскую империю и зарабатывать на убийстве больше, чем желания жить и своим трудом поднимать благосостояние. Тем временем мы должны укреплять Украину, чтобы она смогла сохранить как можно больше жизней мирного населения и защитников, а также отстоять свою страну от русских империалистов", - написал политик.

Читайте по теме: «Шапками закидаем!» Как Россия проиграла в войне небольшой стране и провалилась в «ад»

#Украина #война #критика #Россия #политика
Оставить комментарий

(6)
  • ТТ
    Тим Тим
    28-го февраля

    Интересно,если ослабленный Российский империализм "постучится в дверь"Латвии,,где будет этот нацист,на границе в этом же камуфляже с автоматом в руках или с своим выводком повиснет на шасси эвакуационного самолёта ВВС НАТО,что-то мне подсказывает,что второе.

    42
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го февраля

    Нетаньяху-убийца начал войну с Ираном.

    30
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го февраля

    Реально нацистская рожа.

    18
    3
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    И снова про русский империализм .Нет русского империализма,а есть мировой сионизм,но об этом почему то Домбрава помалкивать и ,видимо,на него работает. Эрик Варсава ,независимый американский журналист,и не только он,говорят о том,что когда сионизм падёт,то снизится арендная плата,прекратится контрабанда наркотиков,эпидемии ,войны и многое другое. А он тут про какой то русский империализм,а ведь прекрасно знает,что Русских в правительстве Путина нет,как и среди правительства Зеленского нет украинцев 🔯😈👽

    12
    4
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Бывший губерна́тор Миннесоты заявил,что если Конгресс хочет войны с Ираном,то тогда должен быть закон,что они сами или их близкие тоже должны пойти на эту войну!!! Кто из депутатов и их близких пошел на войну в России?Кто пошел на Украине? И пойдет ли сам Домбрава в случае часа Х?Вряд ли... Почему то должны воевать другие. Сними форму и не позорься . Хорошо ,что ещё форма не израильского ЦАХАЛа,в которой ходил в США один сенатор.

    25
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го февраля

    жить и своим трудом поднимать благосостояние.

    == Какое к чёртовой матери благосостояние, когда вы даже улицы от снега и тротуары ото льда в самом центре города Риги, почистить не можете?

    Ещё неделя и Латвия поплывёт, вот о чём ему думать надо!

    А насчёт пурги, так она для внутреннего, так сказать для хуторского потребления.

    40
    1
Читать все комментарии

