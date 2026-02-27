Вот, что написал латвийский депутат Сейма у себя в Facebook: "Многим балдеющим от советской ностальгии умам долгое время казалось, что Россия настолько могущественна, что своими 140-миллионным населением без проблем смогла бы подчинить Европу с населением 500 миллионов человек, США и Канаду с населением около 400 миллионов и при необходимости еще несколько азиатских народов.

За последние четыре года миф о величии России рухнул. Четыре года, огромные потери и не смогли даже завоевать половину украинского государства. Результаты трагичны. Единственное, чего Россия добилась - создала в Европе многотысячную зону смерти, разрушила инфраструктуру, убила огромное количество русских и украинцев.

Российский империализм ведет русский народ к уничтожению и тащит за собой украинцев, защищающих свою землю. В то же время россияне - это те, кто быстрее всего могут покончить с этим разрушением. Если хватит ума и совести... Но на это не рассчитываю. Пока желания умереть за Российскую империю и зарабатывать на убийстве больше, чем желания жить и своим трудом поднимать благосостояние. Тем временем мы должны укреплять Украину, чтобы она смогла сохранить как можно больше жизней мирного населения и защитников, а также отстоять свою страну от русских империалистов", - написал политик.

