Продан владелец «Гарри Поттера» и «Игры престолов»

Бизнес
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продан владелец «Гарри Поттера» и «Игры престолов»

Кинокомпания Paramount официально приобрела Warner Bros. за $111 млрд, сообщает Yahoo Finance.

Изначально киностудию хотела выкупить Netflix, но Paramount перебила ее предложение, и два дня назад Netflix вышел из борьбы. Теперь сделку должны одобрить регуляторы.

Среди фильмов, которые поменяют владельца, – «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Друзья», «Игра престолов», «Теория большого взрыва».

«У Netflix было законное право сравнять предложение с предложением Paramount. Как вы все знаете, в конечном итоге они решили этого не делать. В результате сегодня утром было подписано соглашение с Paramount. Вот на каком этапе все сейчас», — сообщил директор по доходам и стратегии Warner Bros. Брюс Кэмпбелл.

Источники Reuters рассчитывают, что Paramount без проблем получит одобрение антимонопольных органов Евросоюза.

5 декабря 2025 года стало известно, что киностудию Warner Bros., а также стриминг HBO Max и канал HBO покупает Netflix за $82,7 млрд. Netflix был готов выкупить кинокорпорацию по цене в $27,75 за акцию. Компании объявили о заключении сделки. Ожидалось, что она будет закрыта через 12–18 месяцев.

Однако 8 декабря Paramount предложила выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными по цене $30 за акцию. А затем накинуло еще немного – до $111 млрд.

Warner Bros., здраво рассудив, что $29 млрд на дороге не валяются, приняла щедрое предложение Paramount.

