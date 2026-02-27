Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В ЕС построят новый нефтепровод для покупки нефти и газа из России 0 1693

Бизнес
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ЕС построят новый нефтепровод для покупки нефти и газа из России

Венгрия и Сербия построят новый трубопровод для перекачки продуктов нефтепереработки из России.

Правительства Венгрии и Сербии, продолжающих энергетическое сотрудничество с Россией, договорились о строительстве нового трубопровода между странами. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто сообщают СМИ.

Через него будут перекачиваться промежуточные продукты нефтепереработки, необходимые для выпуска бензина и дизельного топлива. Чиновник уточнил, что речь идет об отдельном от строительства нефтепровода для поставок сырой нефти проекте. В переговорах с сербской стороны участвовала министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

Эта инициатива обсуждается на фоне угрозы вступления в полную силу санкций США в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Вашингтон требует выхода из компании российских акционеров («Газпрома» и «Газпром нефти»), которым принадлежит контрольный пакет акций. К настоящему времени лицензия на операционную деятельность продлена до 20 марта, на переговоры о выходе российских акционеров — до 24 марта.

Основным претендентом на покупку актива является венгерская компания MOL. Она заключила соответствующее предварительное соглашение с «Газпром нефтью».

На прошлой неделе глава сербской компании «Србиягаз» Душан Баятович рассказал, что в ближайший месяц с Россией будет подписан договор о поставках газа в балканскую республику сроком на полгода.

Читайте нас также:
#санкции #энергетика #Сербия #Газпром #Россия #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эхо иранской войны: латвийские АЗС пугают водителей неизбежным ростом цен
Изображение к статье: Поднебесная создала крупнейшую в мире экосистему безэмиссионного транспорта. Иконка видео
Изображение к статье: Сообщили о подорожании нефти
Изображение к статье: Насколько подорожает нефть?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео