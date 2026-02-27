Венгрия и Сербия построят новый трубопровод для перекачки продуктов нефтепереработки из России.

Правительства Венгрии и Сербии, продолжающих энергетическое сотрудничество с Россией, договорились о строительстве нового трубопровода между странами. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто сообщают СМИ.

Через него будут перекачиваться промежуточные продукты нефтепереработки, необходимые для выпуска бензина и дизельного топлива. Чиновник уточнил, что речь идет об отдельном от строительства нефтепровода для поставок сырой нефти проекте. В переговорах с сербской стороны участвовала министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

Эта инициатива обсуждается на фоне угрозы вступления в полную силу санкций США в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Вашингтон требует выхода из компании российских акционеров («Газпрома» и «Газпром нефти»), которым принадлежит контрольный пакет акций. К настоящему времени лицензия на операционную деятельность продлена до 20 марта, на переговоры о выходе российских акционеров — до 24 марта.

Основным претендентом на покупку актива является венгерская компания MOL. Она заключила соответствующее предварительное соглашение с «Газпром нефтью».

На прошлой неделе глава сербской компании «Србиягаз» Душан Баятович рассказал, что в ближайший месяц с Россией будет подписан договор о поставках газа в балканскую республику сроком на полгода.