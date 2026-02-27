Baltijas balss logotype
Названа новая проблема для продаж российской нефти 0 868

Бизнес
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названа новая проблема для продаж российской нефти

Bloomberg: фрахт нужных России для экспорта нефти танкеров подорожал в семь раз.

Желание российских компаний использовать вместительные супертанкеры (VLCC) при экспорте нефти стало одной из причин того, что стоимость фрахта таких судов на маршруте из Ближнего Востока в Китай за пару месяцев выросла в семь раз, превысив 200 тысяч долларов в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлые годы Россия использовала танкеры среднего размера для поставок в Индию. Однако из-за более длинного маршрута собранного флота уже не хватает, поэтому для сохранения объемов партии российской нефти в Красном море перегружаются на более крупные суда.

Еще в начале января зафрахтовать танкер такого класса можно было менее чем за 29 тысяч долларов в сутки. Нынешние цены в последний раз наблюдались в 2020 году, когда ценовая война России и ОПЕК+ из-за пандемии COVID-19 привела к накоплению непроданной нефти на судах и их дефициту для новых поставок.

Такая стоимость бьет по российским поставщикам сразу с двух сторон. Во-первых, перенаправление нефтяных потоков из Индии в Китай увеличивает маршрут и делает его дороже. А во-вторых, отказ индийских нефтеперерабатывающих заводов от закупок усложняет поиск покупателей, и нефть подолгу хранится в сверхдорогих танкерах.

Еще одним фактором роста цен на танкеры стала активная скупка и аренда судов южнокорейской судоходной компанией Sinokor Group в партнерстве с итальянским миллиардером Джанлуиджи Апонте. Предприниматели осознали возможность заработать на таком активе и теперь контролируют около 40 процентов всего флота супертанкеров.

Эксперты отмечают, что, если бы не их деятельность, стоимость фрахта VLCC никогда бы не взлетела до такого уровня, но теперь поставщикам приходится мириться с этим.

Ранее стало известно, что рост продаж нефти в Китай заставляет российских поставщиков в рамках конкуренции с иранской нефтью существенно увеличивать скидки на свои партии.

Читайте нас также:
#ближний восток #нефть #экспорт #танкеры #Китай #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео