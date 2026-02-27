Baltijas balss logotype
Хирург высказался о пластике Вали Карнавал 0 492

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хирург высказался о пластике Вали Карнавал

Пластический хирург Агапов высказался о признаках пластики носа у Вали Карнавал.

Пластический хирург Денис Агапов высказался о коррекции внешности блогерши и певицы Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова).

Эксперт заявил, что у 24-летней знаменитости присутствуют все признаки выполненной ринопластики. В том числе характерные изменения внешнего вида костно-хрящевой пирамиды и лобулярного отдела кончика носа.

«Сделано достойно, но с возрастом у таких пациентов наблюдается выраженное сужение спинки носа — будет смотреться характерно для прооперированного. Но для молодого лица вполне себе симпатично», — заключил врач.

#знаменитости
