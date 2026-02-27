Интерес к теме возник не случайно. Женщины по всему миру активнее интересуются вином и все чаще коллекционируют его. Также им важно понимать, может ли этот напиток влиять не только на вкусовые привычки, но и на качество интимной жизни. В частности, громкие заявления появились после итальянского исследования.

Ученые проследили, как регулярное умеренное употребление красного вина отражается на самочувствии женщин. Кроме того, они сравнили эффект с другими видами алкоголя, сообщает psychologytoday.com. Таким образом, исследователи хотели понять, существует ли уникальное воздействие именно у красного вина.

В основе работы — данные 798 женщин из региона Кьянти в Тоскане. Женщины, которые выпивали один–два бокала красного вина в день, сообщали о более высоком уровне сексуального желания. Кроме того, они отмечали лучшее увлажнение и общее повышение сексуальной функции. Следовательно, исследователи предположили, что определенную роль играют полифенолы и флавоноиды — природные соединения, способные улучшать кровообращение.

Хотя результаты вызвали большой интерес, исследователи сразу предупредили о важных недостатках. Во-первых, участницы заполняли анкеты самостоятельно, что может снижать точность данных. Во-вторых, выборка была небольшой и относилась только к одному региону. В‑третьих, специалисты не проводили медицинских измерений и не проверяли физиологические реакции.

Впоследствии вышел метаанализ, который охватил более 50 тыс. женщин. Ученые обнаружили, что регулярное и особенно чрезмерное употребление алкоголя заметно увеличивает риск сексуальных нарушений. Например, вероятность проблем вырастает примерно на 74%. В частности, у женщин снижается возбуждение, ухудшается смазка, повышается болезненность и сложнее достичь оргазма.

Как результат, ученые сделали однозначный вывод: решающее значение имеет доза. Умеренность может быть безопасной, но большие количества алкоголя стабильно наносят вред интимному здоровью.

Современная наука чаще рассматривает алкоголь как фактор риска, особенно при регулярном употреблении больших доз. Поэтому специалистам важно подчеркнуть: максимум один–два бокала — это верхняя граница умеренности. Ее превышение способно дать противоположный эффект.

Красное вино действительно может создать атмосферу и помочь снять напряжение. Однако научных доказательств, что оно улучшает сексуальную жизнь, пока недостаточно. Важно понимать: интимная близость зависит от множества факторов, и общение иногда дает больше, чем напитки. Поэтому специалисты советуют относиться к вину как к удовольствию, а не как к средству для изменения сексуальной функции.