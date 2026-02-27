Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Итальянские женщины возбуждаются от красного вина, но потом начинаются сложности 0 335

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Молодым все кажется нипочем.

Молодым все кажется нипочем.

Умеренность может быть безопасной, но большие количества алкоголя стабильно наносят вред.

Интерес к теме возник не случайно. Женщины по всему миру активнее интересуются вином и все чаще коллекционируют его. Также им важно понимать, может ли этот напиток влиять не только на вкусовые привычки, но и на качество интимной жизни. В частности, громкие заявления появились после итальянского исследования.

Ученые проследили, как регулярное умеренное употребление красного вина отражается на самочувствии женщин. Кроме того, они сравнили эффект с другими видами алкоголя, сообщает psychologytoday.com. Таким образом, исследователи хотели понять, существует ли уникальное воздействие именно у красного вина.

В основе работы — данные 798 женщин из региона Кьянти в Тоскане. Женщины, которые выпивали один–два бокала красного вина в день, сообщали о более высоком уровне сексуального желания. Кроме того, они отмечали лучшее увлажнение и общее повышение сексуальной функции. Следовательно, исследователи предположили, что определенную роль играют полифенолы и флавоноиды — природные соединения, способные улучшать кровообращение.

Хотя результаты вызвали большой интерес, исследователи сразу предупредили о важных недостатках. Во-первых, участницы заполняли анкеты самостоятельно, что может снижать точность данных. Во-вторых, выборка была небольшой и относилась только к одному региону. В‑третьих, специалисты не проводили медицинских измерений и не проверяли физиологические реакции.

Впоследствии вышел метаанализ, который охватил более 50 тыс. женщин. Ученые обнаружили, что регулярное и особенно чрезмерное употребление алкоголя заметно увеличивает риск сексуальных нарушений. Например, вероятность проблем вырастает примерно на 74%. В частности, у женщин снижается возбуждение, ухудшается смазка, повышается болезненность и сложнее достичь оргазма.

Как результат, ученые сделали однозначный вывод: решающее значение имеет доза. Умеренность может быть безопасной, но большие количества алкоголя стабильно наносят вред интимному здоровью.

Современная наука чаще рассматривает алкоголь как фактор риска, особенно при регулярном употреблении больших доз. Поэтому специалистам важно подчеркнуть: максимум один–два бокала — это верхняя граница умеренности. Ее превышение способно дать противоположный эффект.

Красное вино действительно может создать атмосферу и помочь снять напряжение. Однако научных доказательств, что оно улучшает сексуальную жизнь, пока недостаточно. Важно понимать: интимная близость зависит от множества факторов, и общение иногда дает больше, чем напитки. Поэтому специалисты советуют относиться к вину как к удовольствию, а не как к средству для изменения сексуальной функции.

Читайте нас также:
#медицина #алкоголь #женщины #вино #секс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео