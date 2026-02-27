Baltijas balss logotype
В России сняли с продажи скандальную книгу Сорокина 0 406

Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Книгу Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи из-за риска претензий со стороны властей.

Роман писателя Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в сетях российских книжных магазинов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ.

Известно, что книга была снята с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов. «Голубое сало» было впервые опубликовано в 1999 году.

Сюжет повествует о веществе, которое вырабатывается клонами русских писателей. Действие романа разворачивается во второй половине XXI века, а также в альтернативном 1954 году. Из-за каких именно частей текста у правоохранительных структур могли появиться претензии, не сообщается.

#книги #литература #культура #пресса #цензура #свобода слова #Россия
Редакция BB.LV
Видео