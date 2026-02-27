Baltijas balss logotype
Это опасно: новую функцию Windows надо немедленно отключить 0 1155

Техно
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Это опасно: новую функцию Windows надо немедленно отключить
ФОТО: Global Look Press

Пользователям операционной системы Windows посоветовали оперативно отключить функцию Windows со сбором данных.

Новая функция Windows 11, связанная с искусственным интеллектом (ИИ), тайно собирает подробные пользовательские данные. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы медиа нашли в новой версии операционной системы (ОС) функцию сервиса Copilot, которая позволяет чат-боту собирать информацию о том, как клиенты используют определенные сервисы Windows. Журналисты заявили, что нейросеть собирает непрозрачные данные, поэтому лучше всего отключить новую функцию.

В качестве примера они привели ситуацию, при которой Copilot будет анализировать посещенные сайты и файлы cookie из интернет-браузера и использовать информацию для улучшения работы ИИ-сервиса. Специалисты обратили внимание, что эта функция активна по умолчанию, и посоветовали немедленно выключить ее.

Чтобы отключить скрытую настройку, нужно перейти на сайт Copilot в браузере. Затем необходимо зайти в учетную запись Microsoft, перейти в настройки и деактивировать опцию «Данные об использовании Microsoft». Однако авторы предупредили, что отключение опции может ухудшить работу Copilot.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #microsoft
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео