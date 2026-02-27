Основатель «Яндекса» Аркадий Волож вышел из гражданства РФ. Информацию об этом агентству Bloomberg подтвердил неназванный источник в окружении бизнесмена.

У Воложа есть гражданство Израиля, он живет в этой стране более десяти лет.

Волож в июне 2022 года попал под европейские санкции. Вскоре после этого он покинул руководящие посты в «Яндексе» и в его дочерних структурах. В августе 2023 года бизнесмен впервые публично осудил российское вторжение в Украину. Через полгода с него сняли санкции.

После начала большой российско-украинской войны от гражданства РФ отказался целый ряд крупных бизнесменов. Среди них — Олег Тиньков, бывший владелец Mail.ru Group Юрий Мильнер, основатель банка Revolut Николай Сторонский.