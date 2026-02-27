Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Страшный сон Tele2 и LMT: Илон Маск даст каждому смартфону интернет из космоса 1 1380

Техно
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Страшный сон Tele2 и LMT: Илон Маск даст каждому смартфону интернет из космоса

SpaceX представила более подробную информацию о своих планах по обеспечению сотовой связи поколения 5G с помощью своей спутниковой группировки Starlink.

Компания планирует достичь скорости 150 Мбит/с на пользователя. В этом случае производительность спутниковой сотовой связи Starlink достигнет скорости традиционных наземных сетей 5G.

«Мы стремимся к пиковой скорости 150 Мбит/с на пользователя, — заявил руководитель отдела политики SpaceX в области спутниковой связи Удривольф Пика на конференции Space Connect. — Это невероятно, если учесть бюджеты канала связи от космоса до мобильного телефона».

Если SpaceX удастся достичь озвученной цели, Starlink обеспечит скорость, близкую к скорости традиционных сетей 5G на Земле. Согласно данным Speedtest от Ookla, средняя скорость загрузки в сети 5G T-Mobile в настоящее время достигает 309 Мбит/с, в то время как в сети 5G AT&T она составляет 172 Мбит/с.

SpaceX предоставляет услугу спутниковой сотовой связи. Однако текущая версия сотовой связи Starlink имеет ограничения по пропускной способности. Хотя она обеспечивает поддержку видеозвонков низкого разрешения, текстовых сообщений и некоторых мобильных приложений, скорость загрузки не превышает 4 Мбит/с на пользователя.

SpaceX планирует запустить модернизированную сотовую связь Starlink в конце 2027 года.

В прошлом году глава SpaceX Илон Маск уже озвучивал возможность конкуренции Starlink с традиционными операторами связи. «Чтобы было ясно, мы не собираемся разорять других операторов. Они все ещё будут существовать, потому что владеют большим количеством спектра, — заявил он. — Но да, у вас должна быть возможность пользоваться Starlink так же, как услугами AT&T, T-Mobile, Verizon или любой другой компании».

Читайте нас также:
#LMT #5g #spacex #технологии #tele2 #starlink
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • HV
    Hren Vam
    28-го февраля

    А, ха, хаа.. лох этот питон в каске.."удивил".. у меня сейчас без всякой там старой линки 160-180 Мбит/сек.. и это НЕ 5G !!!

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чтоб ты был здоров! Иконка видео
Изображение к статье: Рынку смартфонов предсказали обрушение
Изображение к статье: Коварный вирус обошел защиту iPhone
Изображение к статье: Spéirling Pure всем скоро покажет. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео