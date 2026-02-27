SpaceX представила более подробную информацию о своих планах по обеспечению сотовой связи поколения 5G с помощью своей спутниковой группировки Starlink.

Компания планирует достичь скорости 150 Мбит/с на пользователя. В этом случае производительность спутниковой сотовой связи Starlink достигнет скорости традиционных наземных сетей 5G.

«Мы стремимся к пиковой скорости 150 Мбит/с на пользователя, — заявил руководитель отдела политики SpaceX в области спутниковой связи Удривольф Пика на конференции Space Connect. — Это невероятно, если учесть бюджеты канала связи от космоса до мобильного телефона».

Если SpaceX удастся достичь озвученной цели, Starlink обеспечит скорость, близкую к скорости традиционных сетей 5G на Земле. Согласно данным Speedtest от Ookla, средняя скорость загрузки в сети 5G T-Mobile в настоящее время достигает 309 Мбит/с, в то время как в сети 5G AT&T она составляет 172 Мбит/с.

SpaceX предоставляет услугу спутниковой сотовой связи. Однако текущая версия сотовой связи Starlink имеет ограничения по пропускной способности. Хотя она обеспечивает поддержку видеозвонков низкого разрешения, текстовых сообщений и некоторых мобильных приложений, скорость загрузки не превышает 4 Мбит/с на пользователя.

SpaceX планирует запустить модернизированную сотовую связь Starlink в конце 2027 года.

В прошлом году глава SpaceX Илон Маск уже озвучивал возможность конкуренции Starlink с традиционными операторами связи. «Чтобы было ясно, мы не собираемся разорять других операторов. Они все ещё будут существовать, потому что владеют большим количеством спектра, — заявил он. — Но да, у вас должна быть возможность пользоваться Starlink так же, как услугами AT&T, T-Mobile, Verizon или любой другой компании».