«Я не хочу никаких приезжих, я хочу Латвию для латышей!» - крик души латышского журналиста 16 21493

Наша Латвия
Дата публикации: 27.02.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: «Я не хочу никаких приезжих, я хочу Латвию для латышей!» - крик души латышского журналиста

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис (JV) поясняет, что фактическая демографическая ситуация и её тенденции — это реальность, с которой необходимо считаться. За последние семь лет число задекларированных в Риге детей сократилось почти на 40%. По-прежнему в столице есть районы, где спрос на детские сады остаётся высоким, но есть и такие, где детские сады наполовину пустые.

По этой теме своё мнение публично высказал ведущий программы «Krustpunktā» Айдис Томсонс.

«Будет трудно смириться с печальными последствиями демографии. В последние дни во многих самоуправлениях кипят эмоции по поводу закрытия и реорганизации детских садов и школ. Ведь понятно, что мы хотим много маленьких школ с хорошо оплачиваемыми квалифицированными учителями. Читаю о стремительно растущем желании изъять средства из второго пенсионного уровня и уже представляю, как позже будем рисовать таблицы, в которых окажемся с самыми низкими пенсиями в Европе, потому что те нерождённые дети, которых больше нет (и из-за чего закрываются школы), не смогут обеспечить нам хоть сколько-нибудь достойные пенсии.

Я не хочу никаких приезжих, которые могли бы заполнить всё более пустеющие школьные парты и сокращающиеся строки социальных взносов. Я хочу Латвию для латышей. И это я действительно говорю от чистого сердца.

Ах, как же хочется снова быть маленьким ребёнком, который не понимает, что одними слезами желаемое не появится, потому что всё взаимосвязано. И я немного завидую многим комментаторам в Facebook, которым удаётся этого не замечать».

Оставить комментарий

(16)
  • ТТ
    Тим Тим
    27-го февраля

    Ну, что же фашистик хоти, только не забудь через пару лет купить хинди-латышский и узбеко-латышский разговорники, а то ведь могут не сообразить, что ты из "избранных", когда будешь им говорить: rūna ar mani lātviski и в еб... о заехать, они то парни горячие

    68
    7
  • П
    Процион
    27-го февраля

    «Я не хочу никаких приезжих, я хочу Латвию для латышей!» - крик души латышского журналист. Ты, придурок, в своей Латвии для латышей, сдохнешь от голода и собственных нечистот. Всё, чем ты пользуешься, создали другие народы мира, но не латыши. Сам-то ты что сам лично сделал для Латвии и её процветания? Оказывается, не сделал ничего, от слова вообще. Вот и твои латышские соотечественники ничего не сделали. И не собираются ничего делать. А потому кончай свою журналистскую болтовню, бери пилу-топор и топай в бикерниексий лес, сооруди там себе гнездо на ветках или землянку в песке. Вот и всё твоё светлое будущее, ничего бОльшего ты не заслуживаишь. Журналист блин!

    82
    9
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го февраля

    Ну что. И кто- то ещё будет говорить что в Латвии нет фашизма?! Данный "человек" и горе-журналист, и позор латышской нации.

    57
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    27-го февраля

    Хотеть мало, надо больше рожать и всегда думать , что вы первого сорта.Так что же вы уезжаете из своей страны.Когда-то Ева Акуратере пела со слезами на глазах о латышах за границей. Пусть все вернутся к берегам Даугавы. За 30 лет так развалить страну, что последние уезжают. Мы стали колонией. У нас только торф и песни с плясками.Куда ни глянь -все разрушено. ФЕФ, РАФ , Трикотаж Огре, Краный квадрат Сомдарис , страшно, когда люди культуры поэтки и журналисты превращаются в националистов.Пока они правят ,будем падать в яму.орошо платят и попкам в креслах тепло.Ура идите голосуйте, чтобы русские не пришли к власти. А я ни за кого не голосую три года. Все там за высокие зарплатки сидят и русские и латыши. Такая у нас система голосования.Республика должна быть президентской, как в России, а унас президентничего особенно не решает.Как прожить на 400 евро пенсии? Если нас бросит Европа ,мы сдохнем и будем просится в Россию,но возьмут ли?

    103
    5
  • YY
    Yu Yu
    Виардо кузнецова
    27-го февраля

    В России набутыливать коррупционеров стали последние пять лет и губернаторов и мэров и сенаторов.... вот у Батьки - сразу

    20
    2
  • АП
    Алексей Попович
    Виардо кузнецова
    27-го февраля

    Вы искренне верите, что, находясь на грани вымирания, Латвия будет проситься в Россию? Тогда у меня для вас плохие новости 🙂

    7
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Виардо кузнецова
    27-го февраля

    будем просится в Россию,но возьмут ли?

    == При выполнении определённых условий могут и взять.

    Условия будут простыми до невозможности:

    Восстановить всё, что было порушено и вернуть людям то, чтобы было украдено.

    Два совершенно простых условия, но восстанавливать должны именно те, кто это сделал.

    23
    2
  • А
    Антимонетарист
    27-го февраля

    У этих озабоченность один и тот же наратив жить по правилам 16 века. Но в 21 веке это уже психическая проблема!

    113
    4
  • ТТ
    Тим Тим
    Антимонетарист
    27-го февраля

    Если бы они жили по правилам 16 века, то их в Риге не было бы от слова вообще,да и нации как таковой ещë не было.

    16
    1
  • п
    прохожий
    27-го февраля

    Быть журналистом , и настолько некомпетентным , Попробуй , для начала , одеться, питаться и пользоваться тем ,что производится ,,латышами,, , из латвийского сырья .

    117
    3
  • Е
    Ехидный
    27-го февраля

    один чувак с усиками тоже хотел Гермамию для немцев , очень хреново закончил !!!

    201
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    27-го февраля

    "как же хочется снова быть маленьким ребёнком" - нельзя в в 56 лет быть глупым ребёнком, а только старым дураком, пожинающим плоды всей своей жизни. Латвия для латышей - это кладбище для всех. Жри полной ложкой, Айдис Томсонс- поповский сынок, заслуженный пропаг*ндон ЛР!

    189
    1
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    Речь Бенджамина Нетаньяху в ,,Иерусалим пост,,1990 год. ,,США -это золотой телец,поэтому мы возьмём их под контроль и выдоим досуха,,а так же медленно будем уничтожать те страны ,которые мы ненавидим!!!👽🔯😈 Вот и все,что нужно знать народу Латвии и латышскому журналисту.

    93
    7
  • YY
    Yu Yu
    Aleks
    27-го февраля

    Китайцам повезло, среди них нет Нетаньях )) не с кем путать

    45
    5
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    другими словами - я хочу серошинельность

    43
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Yu Yu
    27-го февраля

    Вы тут в данном случае о латышских красных стрелкАх, о "комиссарах в пыльных шлемах"©?

    18
    6
Читать все комментарии

