Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис (JV) поясняет, что фактическая демографическая ситуация и её тенденции — это реальность, с которой необходимо считаться. За последние семь лет число задекларированных в Риге детей сократилось почти на 40%. По-прежнему в столице есть районы, где спрос на детские сады остаётся высоким, но есть и такие, где детские сады наполовину пустые.

По этой теме своё мнение публично высказал ведущий программы «Krustpunktā» Айдис Томсонс.

«Будет трудно смириться с печальными последствиями демографии. В последние дни во многих самоуправлениях кипят эмоции по поводу закрытия и реорганизации детских садов и школ. Ведь понятно, что мы хотим много маленьких школ с хорошо оплачиваемыми квалифицированными учителями. Читаю о стремительно растущем желании изъять средства из второго пенсионного уровня и уже представляю, как позже будем рисовать таблицы, в которых окажемся с самыми низкими пенсиями в Европе, потому что те нерождённые дети, которых больше нет (и из-за чего закрываются школы), не смогут обеспечить нам хоть сколько-нибудь достойные пенсии.

Я не хочу никаких приезжих, которые могли бы заполнить всё более пустеющие школьные парты и сокращающиеся строки социальных взносов. Я хочу Латвию для латышей. И это я действительно говорю от чистого сердца.

Ах, как же хочется снова быть маленьким ребёнком, который не понимает, что одними слезами желаемое не появится, потому что всё взаимосвязано. И я немного завидую многим комментаторам в Facebook, которым удаётся этого не замечать».