Ужесточают прием беженцев 1 351

В мире
Дата публикации: 27.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Ужесточают прием беженцев

Число людей, впервые подающих заявление об убежище в Германии, снижается с осени 2023 года.

Бундестаг ужесточил правила предоставления убежища и доступа его соискателей к рынку труда Германии. Как сообщает Deutsche Welle, в поддержку ранее одобренного комитетом бундестага по внутренним делам документа проголосовали депутаты от правящих сил - блока христианских партий ХДС/ХСС и СДПГ, против него - члены ультраправой АдГ, а также "Союза-90"/"зеленых" и Левой партии. В результате правящая в ФРГ "большая коалиция" в значительной мере перенесла в национальное законодательство реформу, принятую на уровне ЕС еще в 2024 году.

Ключевые элементы реформы - обязательная проверка личности прибывающих, а также рассмотрение прошений об убежище на внешних границах ЕС для выходцев из стран с низким уровнем признания статуса беженца. Германию как страну, расположенную в центре Европы, это затрагивает лишь применительно к международным аэропортам и морским портам. В случае отказа соискатели убежища могут быть депортированы непосредственно оттуда.

Соискатели убежища, проживающие в приемных учреждениях, смогут приступать к работе в Германии уже через три месяца. В настоящее время для них фактически действует шестимесячный запрет на трудоустройство. Для тех, кто не проживает в таких учреждениях, трехмесячный срок уже действует. Федеральное агентство по труду сможет в отдельных случаях делать исключения для жителей учреждений первичного приема.

Число людей, впервые подающих заявление об убежище в Германии, снижается с осени 2023 года. Если в 2024 году было подано около 230 тысяч первичных заявлений, то в прошлом году их количество сократилось примерно вдвое: до 113 тысяч. Эксперты полагают, что наряду с контролем на внутренних границах свою роль сыграла и смена власти в Сирии в декабре 2024 года.

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    27-го февраля

    Это беженцы,а толпы детей Ганга,которым в России раздают памятки,что какать на улице нельзя и как пользоваться микроволновкой-это будут легальные ,высокоинтеллектульные ,,приглашенцы ,коих мы видим развозящих еду по Риге и то создающих ма́ссу проблем на дорогах,потому что они ездят не только на велосипедах-кто то обеспечивает их машинами,на которых давно нет техосмотрa,поэтому узнаешь об этом,когда он уже вьехал в кого нибудь.Да и страховки тоже,поэтому если не имеешь Каско-будет печалька. Так что ждите дружный народ Ганга ... Особенно латыши... У вас уже есть Клейнберги-будути Раши Сунаки.😀😎

    4
    0

