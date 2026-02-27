В среду, 25 февраля, с полицией связалась женщина, сообщившая, что её муж в тот момент разговаривает по телефону с мошенниками, рассказали bb.lv в Госполиции.

Преступники заявили, что звонят из банка, а позже объяснили, что представляют службу безопасности, и, что по соображениям безопасности необходимо передать кредитную карту.

Обсудив с сотрудниками полиции правильную тактику действий, получатель звонка договорился встретиться с присланным мошенниками «денежным мулом» у одной из аптек в рижском микрорайоне Югла.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на запланированное место встречи. Один из полицейских одолжил у аптекаря халат фармацевта. Переодевшись в работника аптеки, он наблюдал за окружающей обстановкой.

Вскоре прибыл «денежный мул», которому житель по плану передал свою кредитную карту, после чего сотрудники Северного управления Риги задержали мошенника на месте.

Неподалёку находился второй «денежный мул», который, заметив задержание, попытался скрыться на автомобиле. Спустя короткое время экипаж Государственной полиции, перегородив дорогу его машине, задержал беглеца.

Оба задержанных мужчины являются гражданами Латвии, 1995 и 1994 годов рождения. Один из них ранее уже попадал в поле зрения полиции за незаконное хранение газового оружия и за мошенничество.