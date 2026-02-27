Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Криштиану Роналду купил 25% акций клуба из Испании 0 163

Спорт
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Криштиану Роналду купил 25% акций клуба из Испании

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду приобрёл 25% акции испанской «Альмерии».

Об этом сообщил The Touchline в социальной сети Х.

«Давно мечтал внести свой вклад в футбол не только на поле. «Альмерия» — испанский клуб с прочными основами и явным потенциалом для роста. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с руководством, чтобы поддержать следующий этап развития клуба», — приводит слова Роналду журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Альмерия» занимает третье место в турнирной таблице Сегунды сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков за 27 матчей.

Читайте нас также:
#футбол #инвестиции #спорт #Криштиану Роналду
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый рейтинг ВТА: Арина Соболенко продолжает лидировать, опережая ближайшую преследовательницу более чем на 3000 очков
Изображение к статье: Королевские гонки оказались под угрозой срыва из-за американо-иранского конфликта
Изображение к статье: «Манчестер Юнайтед», уволивший Аморима, обыграл «Кристал Пэлас» и взобрался на третье место в таблице
Изображение к статье: Назван фаворит на победу в Лиге чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео