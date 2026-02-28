ОВЕН

Для многих Овнов март станет одним из самых удачных месяцев в году. Обстоятельства складываются благоприятно, поэтому смело беритесь за любые задачи, следуя девизу: «Ни дня без подвига!» В то же время третья декада окажется особенно удачной, когда Овны почувствуют прилив удачи, а Овны, родившиеся в апреле, смогут полагаться на интуицию, что поможет им справиться с любыми сложностями.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов первой половины марта ключевыми станут финансовые вопросы. Некоторые из вас займутся планированием покупок или будут часто пересчитывать деньги, в то время как другим придется сожалеть о нехватке средств. Во второй половине месяца возможны конфликты как на работе, так и дома. Однако Тельцы первой декады мая смогут насладиться спокойствием и уединением, чтобы поразмышлять о жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы мая до 29 марта будут находиться в отличной форме. Вы будете собраны, активны и доброжелательны. Звезды предвещают карьерный рост, но важно не упустить удачные возможности, особенно в первую неделю марта. В то же время у Близнецов июня с 3 марта начнутся трудности, во многом из-за необоснованных замечаний и резких поступков.

РАК

Ракам июня в первые две декады будет казаться, что проблемы накрывают их, как цунами. Однако все трудности преодолимы, главное — действовать и не жаловаться на судьбу. Третья декада потребует особого внимания к работе, так как каждая ошибка будет иметь серьезные последствия. В то же время Раков июля ждет удачный месяц, особенно в плане общения.

ЛЕВ

Львы июля и второй декады августа в начале марта столкнутся с мелкими конфликтами в окружении. Однако с 4 по 23 марта будет все сложнее находить общий язык с окружающими, и именно вам уготована роль инициатора споров. У Львов первой декады августа в первой половине месяца уйдет много сил на преодоление трудностей, но во второй половине марта появятся приятные перемены, которые принесут облегчение.

ДЕВА

Девы августа и второй декады сентября должны быть внимательны к событиям вокруг. Несмотря на возможные конфликты с близкими или коллегами, до 8 марта звезды будут на вашей стороне. В последующие декады избежать проблем вряд ли удастся. Дев первой декады сентября ожидает удачный месяц, особенно в первые две декады марта, когда есть шанс проявить себя на работе. В третьей декаде лучше полагаться на интуицию.

ВЕСЫ

У Весов сентября и второй декады октября рабочие дела будут идти успешно, а личная жизнь заиграет новыми красками. Вам удастся продемонстрировать свои знания, таланты и обаяние! У Весов первой декады октября ситуация будет иной. В начале весны возможны перегрузки, недомогания и лишние траты. Главное — распознать открывающиеся возможности и не зацикливаться на неудачах! В две последние декады займитесь преодолением недопонимания в отношениях.

СКОРПИОН

В первой декаде марта Скорпионы октября и первой декады ноября постараются донести до всех, что они имеют дело не с кем попало, а с настоящим Скорпионом! Особенно это почувствуют родные, друзья и коллеги. В течение третьей декады из любой мелочи может вспыхнуть конфликт. Третья декада пройдет в трудах. Скорпионов второй декады ноября ожидает удачный период. Чтобы извлечь из этого максимум пользы, настройте себя на позитив и активность.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ноября и первой декады декабря в начале месяца порадует хорошее настроение, а начиная с 8 марта вас переполнит энтузиазм. В третьей декаде вы насладитесь успехом в любви и гармонией в общении с детьми. У Стрельцов второй декады декабря с первых дней марта ситуация начнет меняться не в лучшую сторону, так как все будет раздражать. Держитесь до середины месяца! В третьей декаде ситуация улучшится, и вы наверстаете упущенное.

КОЗЕРОГ

У Козерогов января месяц будет позитивным во всех отношениях. Красноречие и трудолюбие приведут к успеху, и вы сможете пополнить свои финансовые запасы или насладиться удачным шопингом. Козерогов декабря впечатлит удачное начало марта, но ненадолго. С 10 по 25 марта возможен кризис в отношениях, поэтому в конце месяца лучше отдохнуть в «тихой заводи». Старайтесь меньше попадаться на глаза начальству, следите за здоровьем и финансами.

ВОДОЛЕЙ

Многие Водолеи сосредоточатся на финансовых вопросах. Нехватка или наличие денег станет источником головной боли, так как придется постоянно думать о том, как справиться с трудностями или как лучше распорядиться бюджетом. Именно денежные вопросы заставят вас задуматься о дальнейших шагах в карьере. Напряжение вновь проявится, так как вы осознаете, что ошибки в делах могут серьезно отразиться на доходах.

РЫБЫ

Рыбы февраля проведут время на волне удачи, оптимизма и уверенности, но в конце месяца возможны разочарования или волнения из-за близких людей. У Рыб марта впереди не только удачный, но и ответственный месяц, так как вам придется доказать свою значимость и искать более теплое место под солнцем. Обилие позитива в жизни вдохновит вас мечтать о прекрасном будущем. Это «витание в облаках» может привести к озарениям.



