После череды скандалов Канье Уэст решился на важный шаг — начать новый этап жизни. Его жена, модель и архитектор Бьянка Цензори настояла на том, чтобы музыкант прошел курс реабилитации, поставив под сомнение будущее их брака.

Скандальный рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори отправились в реабилитационный центр в Испании, чтобы взять паузу от публичных конфликтов и сосредоточиться на восстановлении. Как сообщает Daily Mail, именно Бьянка сыграла ключевую роль в принятии этого решения, убедив мужа пройти лечение.

Новый этап для Уэста

По словам источников, Канье Уэст решился на реабилитацию после нескольких срывов и многочисленных скандалов. Окружение пары утверждает, что Бьянка готова поддерживать мужа, несмотря на стресс и переживания, вызванные их трудными временами. "Она продолжит быть рядом с ним, несмотря на всё, что они пережили", — поделился инсайдер.

Визит Канье в испанский реабилитационный центр стал шагом к попытке "перезагрузить" свою жизнь и оставить позади период скандалов и репутационных потерь. Однако, точная дата начала лечения и продолжение курса остаются неизвестными.

Канье в центре внимания

В последние месяцы Канье Уэст оказался в центре общественного внимания из-за провокационных заявлений и выходок. Его высказывания о жене и ее стиле стали причиной общественного резонанса, однако Бьянка Цензори опровергла слухи, заявив в интервью Vanity Fair, что сама решает, что носить, и муж не оказывает на нее давления.

Пара, несмотря на пережитые трудности, пытается начать новую страницу в своей жизни, уделяя внимание не только восстановлению здоровья, но и отношениям.

