МИД Латвии призывает воздержаться от поездок в Израиль

Политика
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: МИД Латвии призывает воздержаться от поездок в Израиль

С учетом последней эскалации на Ближнем Востоке, включая ракетные обстрелы и закрытие воздушного пространства, Министерство иностранных дел (МИД) настоятельно призывает всех путешественников воздержаться от посещения Израиля, говорится в заявлении МИД, пишет ЛЕТА.

Граждан Латвии, которые уже находятся в Израиле, министерство призывает держаться вблизи убежищ и следовать указаниям властей.

Граждан, которые отправились в краткосрочную поездку в Израиль и которым необходима помощь для возвращения в Латвию, МИД призывает связаться с круглосуточным дежурным Консульского департамента по телефону: +37126337711 или по электронной почте: [email protected].

Предупреждение для путешественников не отправляться в Иран действовало уже некоторое время. В настоящее время предупреждение МИД не обновлено, однако ранее министерство призывало не ездить в Иран с учетом масштабных протестов в стране, непредсказуемого внутриполитического развития и действующих ограничений телекоммуникационной связи, а также напряженной ситуации с безопасностью в регионе.

Граждан Латвии, постоянно проживающих в Иране, МИД призывает соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей. Возможности по оказанию консульской помощи гражданам Латвии в Иране ограничены.

Граждан, которые в настоящее время находятся в краткосрочной поездке в Иране, МИД настоятельно призывает зарегистрироваться в Консульском регистре.

Как уже сообщалось, Израиль и США в субботу утром нанесли удар по Ирану.

#Израиль #туризм #кризис #МИД #Латвия #эскалация #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
