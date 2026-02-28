Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ударами по Ирану попытаются добиться смены режима - латвийский эксперт 2 793

Политика
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ударами по Ирану попытаются добиться смены режима - латвийский эксперт

В начавшемся конфликте с Ираном пути назад уже нет, и Израиль вместе с США попытаются добиться смены режима в Иране, заявил агентству ЛЕТА директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиня Марис Анджанс, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что название операции, данное Пентагоном, — "Эпический гнев" — также о многом говорит.

Анджанс напомнил, что в июне прошлого года произошла 12-дневная война, когда Израиль нанес удары по Ирану, а США присоединились, атаковав иранские ядерные объекты. Эта война завершилась довольно быстро по решению президента США Дональда Трампа.

"Думаю, что эта война будет гораздо более серьезной", — сказал Анджанс.

Он указал, что это вряд ли будет сухопутная война, однако все будет зависеть от Ирана. Анджанс отметил, что Иран проявлял упрямство и на последних переговорах США и Ирана по иранской ядерной программе.

Он также напомнил о масштабных протестах населения в Иране в конце прошлого года и начале этого года с требованием смены режима. По его мнению, это также воодушевило Израиль.

Он считает, что в ходе этой операции будет предпринята попытка убить или захватить в плен верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. "Он был причиной этого упрямства", — сказал Анджанс. Смена режима в Иране, безусловно, является целью Израиля и, вероятно, также США, отметил Анджанс.

"Пути назад уже нет, думаю, будут идти ва-банк", — сказал он.

Эксперт считает, что происходящее на Ближнем Востоке косвенно повлияет на европейские страны. В частности, будет отвлечено внимание от Украины, а Россия, вероятно, попытается стать посредником в происходящем. "Но в остальном, думаю, Европа будет в роли наблюдателя", — сказал Анджанс.

Как сообщалось, Израиль и США в субботу начали атаку на Иран, сообщили Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп.

"Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану. Министр обороны Исраэль Кац объявил особое и немедленное чрезвычайное положение по всей стране", — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля.

Трамп на платформе "Truth Social" сообщил, что армия США начала "широкомасштабные боевые операции в Иране", чтобы устранить "угрозы иранского режима".

Утром в Тегеране были слышны несколько взрывов.

Судя по всему, произошел ракетный удар, сообщает иранское информационное агентство Fars.

Взрывы в субботу были слышны в пяти городах Ирана, указывает Fars.

Также сообщалось, что в Иерусалиме и на севере Израиля в субботу были слышны взрывы, передают агентство AFP и катарский телеканал "Al Jazeera".

Как ранее сообщила израильская армия, зафиксирован запуск ракет из Ирана в направлении Израиля.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #протесты #геополитика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
2
3
0
4

Оставить комментарий

(2)
  • YY
    Yu Yu
    28-го февраля

    Какой нибудь Эксперт скажет, в Латвии режим или не режим? Судя по выборам, где вдруг зависают системы подсчета, где не производятся пересчеты голосов, дохнут председатели Избиркомов, то скорей да, чем нет?))

    19
    1
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Одна деменция только недавно обвиняла другую Трамп ,,Наш президент хочет начать войну с Ираном и у него нет никаких способностей к переговорам...😀😎 Конечно,хотят поменять режим и посадить власть еврея Пехлеви,чтобы Израиль управлял и Ираном как управляет крипто евреями в арабских государствах,ведь евреи-это кто?-Это шепелявые арабы. И как проговорился посол США в Израиле хаккаби-Израиль хочет управлять всем Ближним Востоком,как управляет США и Европейскими странами,не всеми,конечно,но пытается это делать. Латвия с 90-х доится израильскими ставленниками...

    14
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео