В начавшемся конфликте с Ираном пути назад уже нет, и Израиль вместе с США попытаются добиться смены режима в Иране, заявил агентству ЛЕТА директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиня Марис Анджанс, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что название операции, данное Пентагоном, — "Эпический гнев" — также о многом говорит.

Анджанс напомнил, что в июне прошлого года произошла 12-дневная война, когда Израиль нанес удары по Ирану, а США присоединились, атаковав иранские ядерные объекты. Эта война завершилась довольно быстро по решению президента США Дональда Трампа.

"Думаю, что эта война будет гораздо более серьезной", — сказал Анджанс.

Он указал, что это вряд ли будет сухопутная война, однако все будет зависеть от Ирана. Анджанс отметил, что Иран проявлял упрямство и на последних переговорах США и Ирана по иранской ядерной программе.

Он также напомнил о масштабных протестах населения в Иране в конце прошлого года и начале этого года с требованием смены режима. По его мнению, это также воодушевило Израиль.

Он считает, что в ходе этой операции будет предпринята попытка убить или захватить в плен верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. "Он был причиной этого упрямства", — сказал Анджанс. Смена режима в Иране, безусловно, является целью Израиля и, вероятно, также США, отметил Анджанс.

"Пути назад уже нет, думаю, будут идти ва-банк", — сказал он.

Эксперт считает, что происходящее на Ближнем Востоке косвенно повлияет на европейские страны. В частности, будет отвлечено внимание от Украины, а Россия, вероятно, попытается стать посредником в происходящем. "Но в остальном, думаю, Европа будет в роли наблюдателя", — сказал Анджанс.

Как сообщалось, Израиль и США в субботу начали атаку на Иран, сообщили Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп.

"Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану. Министр обороны Исраэль Кац объявил особое и немедленное чрезвычайное положение по всей стране", — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля.

Трамп на платформе "Truth Social" сообщил, что армия США начала "широкомасштабные боевые операции в Иране", чтобы устранить "угрозы иранского режима".

Утром в Тегеране были слышны несколько взрывов.

Судя по всему, произошел ракетный удар, сообщает иранское информационное агентство Fars.

Взрывы в субботу были слышны в пяти городах Ирана, указывает Fars.

Также сообщалось, что в Иерусалиме и на севере Израиля в субботу были слышны взрывы, передают агентство AFP и катарский телеканал "Al Jazeera".

Как ранее сообщила израильская армия, зафиксирован запуск ракет из Ирана в направлении Израиля.